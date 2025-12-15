快訊／下班注意！強風狂吹4縣市 明晨跌破10度地區曝

記者蔣季容／台北報導

下班注意！中央氣象署今（15）日16時28發布強風特報，指出東北風偏強，15日下午至16日下午蘭嶼、新北市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），影響時間為15日下午至16日下午。

強風特報黃色燈號（平均風6級以上或陣風8級以上）：新北市、屏東縣、台東縣、澎湖縣

此外，氣象署也於16時31分針對新竹縣發布低報，受到輻射冷卻影響，16日清晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

低溫特報黃色燈號（平地最低氣溫10°C以下）：新竹縣

