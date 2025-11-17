快訊／下班注意！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

記者蔣季容／台北報導

4縣市大雨特報。（圖／氣象署）

下班注意！中央氣象署今（17）日發布大雨特報，指出東北季風影響，今日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。影響時間為17日下午至18日上午。

大雨特報：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣

氣象署表示，明日東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海及恆春半島、馬祖有長浪發生的機率，請注意。

更多三立新聞網報導

27年連鎖書店宣布熄燈！出清大拍賣 全館79折「文具1折起」

不只義大利？日本餐廳「共食」潛規則曝 台灣人吃拉麵曾踩雷

8週逆齡2歲！最強抗老飲食曝光 還能抗發炎、穩定荷爾蒙

比綠茶更能瘦！「1飲料」喝完能量消耗飆10％ 還能抗發炎

