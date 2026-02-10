快訊／不僅住家！檢調上午9：30抵達立法院搜索高金素梅辦公室中

記者詹宜庭／台北報導

檢調到立法院高金研究室（圖／記者詹宜庭攝影）

國民黨立委羅智強今（10日）指出，無黨籍立委高金素梅遭到搜索。據悉，檢調是先搜索高金素梅位在陽明山的住家，而高金素梅的助理則坦言，目前沒有辦法聯繫到她，案由目前不便說明。上午9時30分，檢調動員2台車共6人進入高金素梅位於立法院青島二館的辦公室，搜索中。

羅智強在臉書透露高金素梅遭到檢調搜索。據了解，檢調疑似前往搜索高金素梅陽明山住家，高金素梅的助理則表示目前也沒辦法聯繫上委員。台北地檢署證實發動搜索，案由目前不便說明。稍早，檢調也到立法院高金素梅辦公室進行搜索，對於媒體詢問案情，檢調未發一語快速進入。

檢調到立法院高金研究室（圖／記者詹宜庭攝影）

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

