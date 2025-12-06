快訊／不只宜蘭警！北市警撞斷手 蕭美琴也知情：住院治療中

北市大安分局交通分隊的員警，昨天在執行副總統蕭美琴的勤務時也發生意外（圖/東森新聞）





北市大安分局交通分隊的員警，昨天在執行副總統蕭美琴的勤務時，騎車幫忙清道，遭到迴轉轎車撞上，手部骨折被送醫，經過治療後狀況穩定。



昨（5）日19時2分，北市交通分隊員警在執行勤務時，行經建國南路與瑞安街244巷口時，與迴轉道駛出之自小客發生碰撞事故，造成曾員右手骨折及四肢擦挫傷，大安分局幹部也在第一時間前往關心、慰問，目前該警員已請假休養中。

北市交通分隊員警在執行勤務時，與轎車發生碰撞意外（圖/東森新聞）

大安分局呼籲駕駛人行經無號誌路口應確實停止、查看有無來車，並禮讓幹道車先行，以避免事故發生，本分局也持續加強教育同仁駕車安全，並提醒同仁執行勤務安全為重。

蕭美琴對台北市員警受傷事故，表示，該名員警目前在醫院治療中，而於宜蘭員警，她則祝對方能夠早日康復。至於受員警休假被召回值勤，她認為應由地方警察局說明排班情況。希望大家為2名員警集氣祝福。

