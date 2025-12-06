快訊／不只宜蘭警！北市警撞斷手 蕭美琴也知情：住院治療中
北市大安分局交通分隊的員警，昨天在執行副總統蕭美琴的勤務時，騎車幫忙清道，遭到迴轉轎車撞上，手部骨折被送醫，經過治療後狀況穩定。
昨（5）日19時2分，北市交通分隊員警在執行勤務時，行經建國南路與瑞安街244巷口時，與迴轉道駛出之自小客發生碰撞事故，造成曾員右手骨折及四肢擦挫傷，大安分局幹部也在第一時間前往關心、慰問，目前該警員已請假休養中。
大安分局呼籲駕駛人行經無號誌路口應確實停止、查看有無來車，並禮讓幹道車先行，以避免事故發生，本分局也持續加強教育同仁駕車安全，並提醒同仁執行勤務安全為重。
蕭美琴對台北市員警受傷事故，表示，該名員警目前在醫院治療中，而於宜蘭員警，她則祝對方能夠早日康復。至於受員警休假被召回值勤，她認為應由地方警察局說明排班情況。希望大家為2名員警集氣祝福。
更多東森新聞報導
被詐團逼死！20歲男大生走絕路...生前暖舉曝光
24歲警遭撞命危！轉送北部醫院 總統府發聲了
快訊／宜蘭24歲警執勤中遭猛撞！「臟器外露」送醫搶救
其他人也在看
宜蘭警副總統勤務號誌控管被撞重傷！肇事駕駛從新竹來礁溪泡溫泉
副總統蕭美琴今（5）日訪問宜蘭期間，負責交通管制的林姓員警在頭城青雲路二段執勤時，遭自小客車撞擊導致重傷。林員右大腿開放性骨折、臟器外露，目前在醫院由急重症團隊搶救中，生命徵象不穩定，尚未脫離險境。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 7
宜蘭驚悚車禍！23歲疑駕車恍神偏移 機車騎士遭撞噴飛、零件四散畫面曝
5日上午6時許，宜蘭縣冬山鄉廣興路，發生一起車禍事故，23歲的林姓男子駕駛自小客車，疑似因恍神導致車輛失控，直接越過中線駛向對向車道，逆向撞擊37歲的游姓機車騎士，游男當場被撞及噴飛，機車零件四散，之後林男的車輛，又波及停在路旁的紅色汽車。警消報後趕抵，游男手腳骨折被送醫救治，詳細車禍原因還要再釐清。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
有影！蕭美琴赴宜蘭視察 警員執勤突遭貨車狠撞送醫 搶救現場畫面曝
即時中心／徐子為報導副總統蕭美琴今（5）日在宜蘭有行程，在結束礁溪活動之後，往頭城移動。車隊抵達前，有2名員警在頭城青雲路二段59號執行號誌控管，竟因不明原因遭一輛廂型車撞擊。24歲林姓員警不及閃避，當場右大腿開放性骨折，臟器外露，緊急送往陽明交通大學附屬醫院救治，目前未脫離險境。肇事的徐姓駕駛初步向警方表示，他明明是直行，不知道為什麼會撞到那位員警。據了解，今（5）日下午18:24左右在青雲路二段59號前，一名員警在執行勤務時，突然遭一名41歲徐姓男子駕駛小貨車撞上，經警方盤驗，肇事駕駛無酒駕，車上亦無可疑物品。警員右腳開放性骨折、腹部撕裂傷、臟器外露，意識清楚，送往陽大附醫就診，目前搶救中。肇事的徐姓駕駛初步向警方表示，自己明明是直行，不知道為什麼會撞到那位員警。肇事駕駛的老婆說，他們從新竹來宜蘭礁溪，原本要泡湯。到宜蘭之後先去大溪漁港吃東西，吃完準備前往礁溪的時候發生意外。肇事車輛。（圖／民視新聞）原文出處：最新／有影片！蕭美琴赴宜蘭視察 警員執勤突遭貨車狠撞送醫 搶救現場畫面曝 更多民視新聞報導真可惡！連光復災民的錢都敢騙！想落跑在月台被逮 檢今火速起訴ETF新成分股出爐！0050換四檔、0056三進三出避免淡水再陷停水困境 蘇巧慧：可增設一座5萬噸的配水池民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
載客司機魂斷國道…死者母淚揭：尪才走半年，又痛失愛子！噩耗惹鼻酸
國道一號南向170.7公里處，台中市豐原交流道附近，昨天（4日）凌晨發生嚴重連環車禍事故，一輛聯結車與3輛小客車發生連環追撞，造成1死9傷。據悉，33歲的死者彭姓男子，本身未婚，是載客司機，遇車禍罹難；母親接獲噩耗，到殯儀館認屍痛哭，還透露丈夫（死者父親）剛往生半年，未料，這場車禍，又讓他痛失愛子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
花蓮市區遊覽車.機車碰撞 騎士失去生命跡象
花蓮縣 / 綜合報導 今(5)日早上7點多，花蓮市區新興路與尚志路口發生一起車禍意外。一輛遊覽車與同向的機車發生碰撞，機車騎士當場失去生命跡象，目前警方已經封鎖現場，也正在調閱監視器釐清事故責任，詳細的肇事原因還有待進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影/國1豐原段凌晨4車追撞1死9傷 33歲男載客送機斷頸亡
國道1號南下171公里處、台中豐原路段，今（4）日凌晨1時許發生嚴重連環車禍，傷亡慘重，一名33歲彭姓駕駛頸部斷裂，送醫搶救，仍回身乏術，另外9人送醫，事故現場車體零件、貨物散落，一度占用全線車道，後方車潮綿延數公里，場面怵目驚心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
桌球／中國球迷噓爆吼「支持日本的死」！張本智和贏球1手勢氣炸中國人
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近來風波逐漸擴大，如今甚至延燒到體育界，日本華裔桌球運動員張本智和近日在中國成都舉行的「桌球混合團體世界盃」出賽時，遭中國球迷大吼「支持日本人的死」，張本智和贏球後將手放在耳朵邊，比出「大聲點」的手勢回應現場中國球迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 26
有其父必有其子？賴瑞隆舊帳遭翻出
爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆，因子女在校涉嫌毆打同學並恐嚇「打死你」，5日出面道歉表示先動手就是不對。國民黨青年軍賴苡任隨即在臉書發文諷刺「有其父必有其子」，更翻出過往影片指控賴瑞隆在立法院「專挑女性立委下手」，引發輿論關注。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 106
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 92
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 255
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 15 小時前 ・ 8
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 168
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14