快訊／不只煙霧彈！北車攻擊凶嫌「張文」攜爆裂物 送刑事局鑑驗

兇嫌張文持煙霧彈和利器無差別攻擊，共造成9人受傷，其中4人命危。（圖／東森新聞）





北車、中山商圈驚魂夜，兇嫌張文持煙霧彈和利器無差別攻擊，共造成9人受傷，其中4人命危，最終張文於誠品南西百貨墜樓，送醫搶救中。警方在現場檢查他所帶去的物品，檢測剩餘煙霧彈。

鑑識人員在現場查扣一枚M18煙霧彈，以及疑似土製爆裂物，後續將送往刑事局偵五隊檢驗。至於嫌犯動機，警方後續還要再持續釐清。

警方檢查兇嫌包包。（圖／東森新聞）

更多東森新聞報導

女清潔員「幾乎全碎」 殯葬業者表揭15小時修復的過程

快訊／北捷M7出口疑遭人丟煙霧彈！民眾驚喊：失火

女清潔員招魂連擲10筊未果 妹諾照顧父母才允筊

