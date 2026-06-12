快訊／不只臉書！IG、Threads也爆當機「無限轉圈」

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多個社群平台晚間大當機。（圖／東森新聞）





不只臉書（facebook）大當機，連IG、Threads也爆出災情，點進去後瘋狂轉圈圈，網友一片哀嚎。

Instagram回報當機的訊息也有502則。（圖／翻攝自downdetector網站）

根據downdetector網站顯示，台灣時間22時03分左右回報臉書當機的訊息爆增至602則，meta旗下社群平台Instagram也爆出災情，有502筆異常回報，《EBC東森新聞》發現電腦版Instagram點進去後無限轉圈圈，無法正常顯示貼文。

IG也大當機。（圖／東森新聞）

至於Threads部分，downdetector網站顯示截至台灣時間22時30分左右有16筆異常回報，有部分用戶發現貼文點不進去，畫面顯示「亂晃的人不一定是迷路，但這個頁面真的走丟了」，也是相當幽默。

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Threads部分網友出現當機情況。（圖／東森新聞）

針對這起臉書當機災情，《EBC東森新聞》好奇詢問meta AI，對此meta AI回覆證實「是，臉書現在當機中。截至今天 6/12，全球用戶回報大量連線問題，過去1小時就有111次故障報告，很多人被登出或無法留言按讚。台灣這邊也有店家反應「Fb大當機，直接被登出」。

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