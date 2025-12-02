快訊／不只院版財劃法！藍白聯手再擋1.25兆國防特別條例 綠委舉牌抗議

記者詹宜庭／台北報導

總統賴清德提出1.25兆新台幣國防特別預算，行政院會日前通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，今（2日）首次於立法院程序委員會排案，不過卻遭在野黨聯手阻擋。對此，民進黨團書記長陳培瑜受訪表示，除了國防預算被擱置，院版財劃法也再度被擱置，藍白把所有案子都冰凍在程序委員會，質疑「藍白這麼怕面對國防預算嗎？這麼怕用院版財劃法討論嗎？」呼籲藍白站出來對全國人民說清楚。

陳培瑜受訪表示，除了國防預算被擱置，院版財劃法也再度被擱置，藍白把所有案子都冰凍在程序委員會，不願意送至委員會討論，民進黨團提出譴責案，而藍白一樣把該案冰凍在程序委員會。藍白這麼怕面對國防預算嗎？這麼怕用院版財劃法討論嗎？希望藍白委員站出來對全國人民說清楚，為什麼要擋國防預算？為什麼要卡在程序委員會？為什麼要破壞國家財政健全？

對於在野黨擬邀總統賴清德到立法院進行國情報告，陳培瑜指出，民進黨團已經說得很清楚了，總統到立法院做國情報告，相關內容都可以協商，只要符合憲政程序，但藍白立委卻不願意就實質內容討論，只會一直喊口號，製造衝突與對立，只會荒謬地提出離島建設條例，向中國開大門，這就是今天早上在院會表決逕付二讀的提議，他們不敢面對全台灣人的提問。

藍白立委在程序委員會上阻擋1.25兆國防特別預算，綠委舉牌抗議。（圖／記者詹宜庭攝影）

