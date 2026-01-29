快訊／不只黃仁勳！美光總裁也來了 賴清德今見大咖

財經中心／師瑞德報導

輝達執行長黃仁勳甫抵台北即特別提及美光（Micron），並感謝其對記憶體產能的支持，將其視為AI新工業革命的關鍵。總統賴清德隨後將於今日下午接見美光總裁梅羅特拉，針對美光收購力積電銅鑼廠後的深化合作進行對談。黃仁勳強調，供應鏈布局是「加法」而非「去台化」，核心產能將續留台灣，為台美科技利多注入強心針。（圖／翻攝自美光網站）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度旋風抵台！他才剛抵達台北，便在談話中直接點名將於今日（29日）稍晚與賴清德總統見面的美光（Micron）總裁梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）。黃仁勳直言，全球正迎來一場以AI為首的「新工業革命」，而這場革命背後最大的挑戰與功臣，除了能源電力，就是負責讓AI快速思考、理解上下文的「記憶體」。

他特別點名感謝美光團隊的全力支持，強調記憶體產能的提升是支撐今年AI算力大爆發的核心戰略，這番話不僅抬升了美光在台鏈中的戰略地位，更直接印證記憶體產業已躍升為AI戰場的主將。

賴清德17:10府內接見美光總裁 深化台美科技聯盟

就在黃仁勳高度肯定美光的同時，總統賴清德也展現政府對半導體關鍵鏈的高度重視。賴總統預定於今日下午5時10分，在總統府內親自接見美光總裁梅羅特拉一行人。這是美光近期宣布斥資新台幣569.21億元（約18億美元），正式簽署獨家意向書（LOI）收購力積電銅鑼廠後的首場高層會談。

賴總統親自接見不僅是為了感謝美光加碼投資台灣，更是針對未來供應鏈安全與技術升級進行深度對話，象徵台美科技聯盟在賴政府上任後已進入更緊密的實質合作階段。

力積電銅鑼廠變身DRAM基地 黃崇仁看好財務體質翻紅

這場高層會談的背景，源自於力積電與美光的強強聯手。力積電將銅鑼廠賣予美光後，雙方不僅建立了長期的DRAM先進封裝晶圓代工關係，力積電董事長黃崇仁更明確表示，此舉將大幅改善力積電的財務體質，讓資產利用率呈現亮眼紅字翻轉。

在通過美光認證後，力積電將正式納入美光先進封裝供應鏈，並於新竹P3廠進一步精進利基型DRAM製程。這種「在地收購、在地代工」的模式，也正符合賴政府推動的「半導體矽島」升級計畫。

黃仁勳破除去台化謠言 定調產能布局是「加法」

除了記憶體布局，針對近期熱議的地緣政治與供應鏈移轉話題，黃仁勳也給出了穩定軍心的定論。他直言，台積電的產能布局應解讀為「增加（加法）」而非「移出（減法）」。即便美國政府希望提升製造韌性，但黃仁勳強調，未來10年台積電絕大部分的核心產能仍會穩穩留在台灣。

針對H200晶片銷中議題，他也透露美方已找到安全與經濟的平衡點，川普政府亦鼓勵NVIDIA擴大市佔以維持技術領先，這對台灣供應鏈而言無疑是重大的多頭紅利，直接擊碎市場對於「去台化」的恐慌綠雲。

