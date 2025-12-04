快訊／不忍了！瑞幸咖啡疑似在台灣開第2家店 經濟部強硬回應曝光

中國連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）插旗台灣，首家門市選在台北南京復興商圈，地點正對兄弟飯店、環亞百貨，首家店就緊鄰星巴克，外牆也已貼上「誠徵咖啡師」、「即將盛大開幕」公告。廖瑞祥攝



據媒體報導，有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡，在台灣籌備開幕的門市恐怕不只南京復興商圈的唯一一家店，第二家分店位置也曝光，也在南京復興商圈，就在首店350公尺外。經濟部今（4）日對此強硬回應表示，若未合法合規，一定會撤銷商業登記。

經濟部表示，截至目前都尚未收到任何有關於瑞幸咖啡的投資審查，如果被發現是未經申請落地，或透過人頭來規避審查，經濟部可依違反陸資投資規定處分並撤銷登記。經濟部也提醒，一切投資應合法合規。

據中時新聞網報導，星巴克南京復興門市旁的四層樓透天店面剛被爆出疑似是「瑞幸咖啡」在台首店後，該媒體再度獨家掌握：距離約350公尺的南京東路三段118號，也正悄悄裝修，同樣貼著「順昱控股股份有限公司」的施工許可證與人才招募海報。

報導並指出，2家店張貼的「室內裝修施工許可證」內容完全一致，唯一差異是許可證編號不同，但為連號，南京東路三段118號店為5737，南京東路三段222號店為5738。而媒體日前報導的222號首家店，依核准順序看似乎是第2家，但2家門市極可能是同步啟動裝修。

