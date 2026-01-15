快訊／不怕英特爾競爭 台積電最大敵人現身 魏哲家憂心「電力供應」

財經中心／師瑞德報導

半導體權王台積電今日召開法人說明會，在繳出2025年亮眼成績單的同時，董事長魏哲家也針對台灣營運環境與全球產業競爭發表關鍵談話。魏哲家坦言，在台積電持續擴產與先進製程推進的過程中，他目前最擔心的變數是台灣的電力供應穩定性；然而針對市場關注的外部挑戰，他強調台積電對自身技術有絕對信心，不怕英特爾等對手的競爭。

能源穩定成焦點 魏哲家直指電力為首要憂慮

在法說會現場，魏哲家對於台積電未來的佈局展現出高度掌握，但對於台灣本土生產基地的配套措施則表達了憂心。他明確指出，台積電最擔心的是台灣的電力問題，因為穩定的電力供應是維持先進製程24小時不間斷運作的命脈。相較於電力等基礎設施的外部不確定性，魏哲家在談到產業競爭時則顯得成竹在胸，他表示台積電對於製程研發與客戶信任具有高度信心，完全不怕英特爾目前的競爭態勢，並確信台積電將繼續保有全球技術領先的制高點。

2025年獲利寫下新頁 每股狂賺66.25元

台積電2025年的強勁財務表現，成為魏哲家「有信心不怕對手」的最強後盾。2025年第四季單季營收達337億美元，受惠於產能利用率提升，毛利率衝上62.3%，單季每股盈餘（EPS）達19.5元新台幣。總結2025全年，台積電美元營收年增35.9%，總額達1,220億美元。全年毛利率平均達59.9%，全年EPS更是以66.25元改寫歷史紀錄，較2024年大幅成長46.4%，展現高效能運算（HPC）平台的強大成長動能。

先進技術稱霸市場 3奈米貢獻顯著攀升

在技術應用層面，台積電先進製程（7奈米及以下）已成為營收核心，合計貢獻晶圓總營收的77%。其中，3奈米製程佔第四季晶圓營收比例已達28%，5奈米則佔35%。魏哲家強調，先進技術的快速導入與領先優勢，讓台積電能穩健應對市場變化，高效能運算平台與智慧型手機市場的同步回溫，正持續墊高競爭對手難以跨越的門檻。

2026展望信心爆棚，股利政策回饋股東

展望2026年，台積電釋出了令市場震撼的指引，預計第一季毛利率區間驚人地設定在63%至65%之間。基於對技術領先的堅持與對未來獲利的把握，公司同步宣佈調升股利，2026年每股現金股利預計將由2025年的18元提高至至少23元。魏哲家總結表示，只要能解決電力等基礎設施的隱憂，台積電有信心透過持續的技術領先與大規模資本支出，在全球半導體競賽中持續領跑。

