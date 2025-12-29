快訊／不懼中共軍演 台股收高、美股開盤「台積電ADR也漲了」

財經中心／倪譽瑋報導

今日的台股，台積電股價創1530元歷史新高，其在美股的ADR可留意。（圖／資料照）

近期避險資產之一的「白銀」價格暴漲，今（29）日又上演大跳水，引發投資人的疑慮。個股方面，市場傳出為增強AI資料中心建設，軟銀計畫收購資料中心投資公司Digital Bridge；此外，台積電在台股不畏中共喊出的「正義使命-2025」軍演，在美股走勢如何可關注。今日美股開盤，台積電ADR一度上漲0.41%、Digital Bridge則是9.76%。

近日白銀價格波動劇烈，現貨白銀29日亞洲早盤時段一度飆到每盎司近84美元，創歷史新高；整體來看，銀價今年瘋漲170%、黃金漲幅也超過70％，貴金屬的上漲似乎顯示避險情緒提高。然而，銀價在創歷史新高之後又上演大跳水，這場急劇反轉的行情，引發投資人的疑慮與猜測。

其他個股消息，市場傳出軟銀集團計畫收購Digital Bridge，收購後有望加強AI資料中心建設，預計交易2026下半年完成。另外，今日中共對台展開軍演，意圖實施恐嚇，公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，不過今日台股台積電（2330）股價創歷史新高1530元，在美股是否能延續？可關注。

美股開盤，截至發稿時間，道瓊工業指數下跌48.82點或0.10%、標普500指數下跌22.33點或0.32%、那斯達克綜合指數下跌143.21點或0.61%、費城半導體指數下跌55.12點或0.76%。

明星個股方面，輝達（NVDA）上漲3.32美元或1.76%；指標美股蘋果（AAPL）上漲0.95美元或0.35%。另外，Digital Bridge（DBRG）上漲1.36美元或9.76%、台積電ADR（TSM）上漲1.23美元或0.41%。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

