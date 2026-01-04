快訊／不播了！總統開講節目「胎死腹中」阿扁證實：播出會被抓回籠子

記者簡榮良／高雄報導

不播了！前總統陳水扁於2015年起保外就醫並持續展延至今，2日突然宣布將與《鏡電視》合作開設新節目《總統鏡來講》，引發各界譁然，台中監獄證實已收到陳水扁的「口頭申請」，但強調已發函告誡務必遵守保外醫治相關規定。而就在今（4）日上午8時許，陳水扁證實接到矯正署長電話，行政院長卓榮泰下令節目不准播出，「否則就會被抓回籠子」。預錄好的節目在播出前2小時胎死腹中。

陳水扁確定開新節目，播出前2小時卻胎死腹中。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）

阿扁保外就醫後近年積極經營社群平台，不時針砭時事政局不遺餘力，2日更釋出宣傳短片，他預告將在節目中進行「史無前例的深度對話」，內容主打「講真相、講理想、講出台灣新力量」，並強調將從國家高度洞察世局。首集預定於今日上午10時線上播出；未料，上午8時許，突然宣布不播了。

廣告 廣告

阿扁發文表示，《卓院長下令，阿扁不來了》，原定1月4日首播《總統鏡來講》，雖然NCC放行鏡新聞線上播出，但矯正署林署長卻跟阿扁電話證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠，期待阿扁主持《總統鏡來講》的朋友，抱歉讓大家失望了。

事實上，陳水扁身為保外就醫受刑人，公開主持節目是否違反「不上台、不演講、不接受採訪、不談政治」的四不原則，引發關注。台中監獄當時已闡述立場，確實有收到陳水扁方面的口頭知會，「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理」。

更多三立新聞網報導

阿扁開講！網路新節目「後天10：00」正式上線 台中監獄回應了

阿扁回歸！陳水扁「開節目」上線時間曝 本人預告：史無前例的深度對話

藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦

陳水扁聲援彭文正 蔡英文辦公室：學位可輕易查證，避免不必要離譜錯誤

