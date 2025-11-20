快訊／不明人士恐嚇「校園放炸彈」！北市各級學校警戒

台北市警局。翻攝自Google地圖



教育部國教署今（11/20）接獲警政署通報，指出有不明人士以電子郵件向警政署署長信箱發送恐嚇訊息，揚言要在台北市國小、國中及高中校園內放置炸彈。消息一出，各校立即啟動應變措施，全面加強校園巡查並通報師生提高警覺。

國教署在接獲通報後，立即發文通知台北市全體國小、國中及高中，要求各校加強校園安全維護，包括巡視校園周邊環境、關注可疑人士動向、檢查校園內可能遭放置不明物品之區域，並提醒師生一旦發現異常情況須立即向學校或警方回報。

台北市政府警察局在接獲消息後立即指示各分局投入線上警力，於各校園周遭密集巡邏與盤查，加強戒備。警方表示，將同步由科技偵查單位追查恐嚇郵件來源，目前全案已全面展開追查。

