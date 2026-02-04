快訊／不是因為跌倒？馬如龍兒子「患多種慢性病」猝逝 今下午板橋殯儀館相驗

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台灣資深藝人馬如龍於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲；同年，其22歲外孫黃博鈞因車禍事故身亡。昨（3）日馬如龍的四女兒黃詠淇證實，馬如龍兒子黃人龍於家中猝逝，享年49歲。據了解，黃人龍生前患有多項慢性病，為查明詳細死因，預計在今日下午2時在板橋殯儀館相驗。

黃仁龍生前患有多項慢性病，為查明詳細死因，預計在今日下午2時在板橋殯儀館相驗。

（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

據馬如龍四女兒黃詠淇昨日透露，2日和弟弟黃人龍才在醫院進行健檢，不料送弟弟回家後，卻於晚間6時接到弟媳噩耗，表示弟弟在房內失去意識，急忙送往醫院搶救，雖一度恢復心跳，但最終不治身亡。

廣告 廣告

黃詠淇表示：「昨天上午我們都還在一起，因為成人45歲之後都會通知有一些健康檢查可以做，我跟他在醫院做完之後，下午4點左右送他回家，人都還好好的，後來是他太太將近6點下班，回家後上樓，才發現他倒在房間地上，沒有意識了」疑似因跌倒撞到地板身亡。

黃詠淇感到疑惑：「很奇怪，他平時身體健康，雖然可能有撞到牆角，眉峰那邊有一點傷有撞到流血，但醫生說傷口不大，不是致命的問題，現在沒辦法開死亡證明，我只能等檢察官相驗」，詳細死因仍待今日相驗後釐清。

更多FTNN新聞網報導

蘆洲逆子37刀弒雙親！今解剖追查致命傷 家屬低調趕赴未借提逆子

北捷殺人犯張文今解剖！犯案動機、資金來源成謎 警設立檢舉專線

南苗市場砍人案英雄！壓制嫌犯遭流彈波及 竟是市長余文忠「當兵同梯」

