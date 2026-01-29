快訊》不是明天！柯、蔡爭總召 民進黨團幹部改選最快2/24日出爐

民進黨團總召柯建銘連任現變數，綠委蔡其昌登記挑戰，據了解，幹部改選最快2月24日出爐。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨立委蔡其昌今（29）日透過臉書表態，將登記參選民進黨團總召，正式投入黨團幹部改選戰局，也讓現任總召柯建銘連任之路出現挑戰者。柯建銘今日步出朝野協商會場時，面對媒體追問改選結果何時出爐，則簡短回應「還早啦！」

明（30）日為本會期立法院最後一次院會，民進黨團預計於上午召開黨團大會，外界原先認為黨團幹部可能在明日同步完成改選。不過，據知情人士透露，黨團幹部改選登記截止時間為明日下午，因此明天不會產生改選結果。

知情人士指出，黨團幹部改選最快出爐時間可能落在2月24日新會期開議當天，若當日同步召開黨團大會，屆時包括總召在內的幹部職務，極可能一併完成改選。

目前黨團三長登記狀況，據了解，總召部分在今天蔡其昌登記後，呈現柯建銘、蔡其昌兩人相爭局面，而幹事長、書記長是否登記則沒有透露，但知情人士則說明，過往幹事長、書記長也是透過總召出面協調來擔任，但在新會期目前狀況下，情況都是未知數。

蔡其昌今日則是在臉書發文指出，近期陸續收到黨內前輩、基層同志與朋友的鼓勵，希望他能在現階段多分擔責任；面對各界勸進與期待，他經過長時間思考後，決定站出來登記參選，希望回應支持者的信任，並讓黨內更加團結、形成共識。

隨著蔡其昌正式表態參選，民進黨團新會期幹部布局與未來運作方向，也備受關注。不過，從明日下午登記截止，一直到改選那天，仍有一整個農曆年假期，近月的時間內，是否出現更多變化，也值得觀察。

