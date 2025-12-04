快訊／不滿代書費太貴！翁買屋4年後 拿汽油衝房仲家理論

新北市 / 綜合報導 國道一號汐止五股高架道路的環北路段，昨(2)日晚上發生行車糾紛，一名男子開車不慎追撞前方轎車，沒想到前車駕駛和朋友下車查看狀況時，男子突然情緒失控，拿起榔頭追逐，嚇得兩人急忙躲避，男子追不到人，用榔頭猛捶對方轎車，警方獲報趕到現場，喝令丟棄榔頭，但男子拒絕配合，過程中員警還受了傷，男子被依現行犯逮捕。一輛白色轎車，打著雙黃燈停在國道上，這時一名男子拿著榔頭朝車門一陣猛砸，打了後座還不夠，來到副駕的車門繼續使勁打，而車主卻只能眼睜睜，看著自己的愛車被破壞，卻無能為力，雙方究竟有什麼深仇大恨？遭砸車男子友人說：「他(砸車男子)跟我說，他這7年來一直被搞，感覺我們也是來搞他的，然後我叫他先在旁邊坐著，他說他要去拿車上的證件，後面我就從後擋風玻璃看他，我就看他拿一支榔頭。」被害車主的朋友說，明明雙方根本不認識。事情發生在2日晚上8點多，國道1號汐止五股高架道路環北路段，當時被砸車的施姓男子，下班後開車載朋友，突然遭到賴姓男子駕駛的轎車追撞，雙方將車停在路肩後就爆發衝突。遭砸車男子友人說：「(賴姓男子)追不到我，惱羞了(就)回去砸車，然後砸完車就繼續追。」賴姓男子追撞完，便抄起榔頭朝兩人作勢攻擊，雙方就在高架橋上演你追我跑，發現自己追不上後就回頭跑去砸車，砸完車後他還不善罷干休，繼續拿著榔頭追著他們。遭砸車男子友人說：「我們都已經要下交流道了，跑到下交流道，他(賴姓男子)就是追到警察來壓制，他追不到我啊，他超慢的啊。」最後兩人在環北交流道附近，躲避賴姓男子，而警方獲報到場後，喝令賴男把棍棒丟掉但他不配合，過程中還造成員警的手腳擦挫傷，警方馬上依現行犯逮捕。國道公路警察局第一大隊巡官謝仁發說：「(賴姓)男子因身體不適送醫，尚未製作筆錄，後續將依妨害公務，傷害，毀損，恐嚇等罪嫌偵辦。」明明自己先追撞前車，還惱羞拿榔頭追人又砸車，所幸被砸的車主與朋友，人平安無事，糾紛後續，還要等賴姓男子離開醫院後，再調查釐清。 原始連結

