快訊／不滿和平理事會邀請被拒！川普社群曝馬克宏私訊

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）拒絕接受「和平理事會」（The Board Of Peace）席位的舉動，真的觸怒了美國總統川普！台灣時間20日下午，川普突然在自家社群帳號，公開亮出馬克宏與他的私訊內容。

川普20日無預警公布馬克宏私訊。（圖／翻攝自@realDonaldTrump ）

根據川普在「真實社群」（Truth Social）平台公開的訊息，馬克宏傳訊給川普，表示自己在敘利亞議題與對方看法相同，並強調雙方可在伊朗合作。

訊息當中，馬克宏也直白講說，「搞不懂你（川普）在格陵蘭搞什麼」。馬克宏稱他規劃22日的瑞士達沃斯世界經濟論壇之後，於下午在巴黎舉行七大工業國（G7）會議，預計廣邀俄羅斯、烏克蘭、敘利亞與丹麥等衝突各方舉行場邊會談。他邀請川普返回美國之前，晚上與他進行晚餐會談。

稍早川普才以馬克宏拒絕加入和平理事會為由，公開放話課徵法國香檳200%的誇張關稅，並嗆聲對方「很快就要下台」，沒人想邀請他。

