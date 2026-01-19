快訊／不滿沒拿諾貝爾獎！川普致信挪威總理：我不再有義務思考和平

國際中心／記者彭光偉報導

馬查多赴白宮會川普，獻諾貝爾和平獎章爭取影響力。（圖／翻攝自X平台 @WhiteHouse）

美國總統川普傳出致信挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre），表達對未獲頒諾貝爾和平獎的不滿。根據美國PBS報導，川普在信中直言，既然挪威決定不頒發和平獎給他，他今後將不再覺得有義務「單純從和平的角度思考」，並將轉而專注於對美國有利的決策。

據《News18》引述報導指出，川普在信中將挪威主辦諾貝爾和平獎的角色，與其更廣泛的外交政策及安全要求連結。川普在信中寫道：「考慮到貴國決定不將諾貝爾和平獎頒發給我，儘管我阻止了8場以上的戰爭，我不再覺得有義務單純只考量和平，雖然和平仍會是主要因素，但我現在可以思考什麼才是對美國有利且恰當的。」

除了抱怨未獲獎，川普也在信中提及格陵蘭（Greenland）的主權問題。他質疑丹麥對格陵蘭的所有權，並稱丹麥無法保護該地免受俄羅斯或中國的威脅。川普強調：「除非我們對格陵蘭擁有完全且徹底的控制權，否則世界是不安全的。」

川普長期以來多次公開宣稱自己比其他獲獎者（如前總統歐巴馬）更有資格獲得諾貝爾和平獎。他在信中也向北約喊話，強調自己為北約做的比任何人都多，「現在北約應該為美國做點什麼」。

目前挪威總理辦公室尚未對此信件內容做出正式回應。

