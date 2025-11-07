快訊／不爽千萬信託獨漏他⋯新北三重孝子「財殺」親姊！檢方聲押禁見

記者莊淇鈞、林昱孜／新北報導

陳嫌妻子在醫院崩潰痛哭。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。

陳嫌與妻子、高齡90歲母親同住在三重三和路某社區的23樓，胞姊與胞妹則住同樓層的隔壁戶，曾為失智的陳母平常主要由陳男及其妻照顧，偶爾其姊跟其妹也會協助幫忙。2個多月前，陳母被姊妹倆帶去銀行，將陳母1筆千萬元存款設定信託，而代理人僅姊妹倆，並未將陳男列入，前幾天陳男由陳母口中得知，因此忿忿不平。

陳男砍死胞姊，檢方複訊後向法院聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

6日下午2時許，陳男為此帶著陳母及妻子衝到隔壁找姊妹理論，過程中發生激烈口角，陳男憤而返家拿菜刀再度前往姊妹倆家中，雖然陳妻見狀追過去勸阻，但陳男仍揮刀劃傷妹妹的右大腿及雙掌，同時也誤傷妻子的左手掌，最後更刺進親姊的左胸，導致親姊送醫搶救無效不治身亡。

警方獲報後到場立即將行兇的陳男逮捕，經警詢後今早被依殺人及傷害等罪移送新北檢，檢察官訊後以被告涉嫌家暴殺人、殺人未遂罪，犯嫌重大，所犯為重罪，有逃亡、勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。



