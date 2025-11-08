快訊／不爽母千萬信託被獨漏殺親姊 新北孝子裁定羈押禁見
記者莊淇鈞／新北報導
新北市三重區60歲陳姓男子，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後向法院聲請羈押禁見，今天（8日）上午法院裁准。
陳男與妻子、高齡90歲母親同住在三重三和路某社區的23樓，胞姊與胞妹則住同樓層的隔壁戶，曾為失智的陳母平常主要由陳男及其妻照顧，偶爾其姊跟其妹也會協助幫忙。2個多月前，陳母被姊妹倆帶去銀行，將陳母1筆千萬元存款設定信託，而代理人僅姊妹倆，並未將陳男列入，前幾天陳男由陳母口中得知，因此忿忿不平。
6日下午2時許，陳男為此帶著陳母及妻子衝到隔壁找姊妹理論，過程中發生激烈口角，陳男憤而返家拿菜刀再度前往姊妹倆家中，雖然陳妻見狀追過去勸阻，但陳男仍揮刀劃傷妹妹的右大腿及雙掌，同時也誤傷妻子的左手掌，最後更刺進親姊的左胸，導致親姊送醫搶救無效不治身亡。
警方獲報後到場立即將行兇的陳男逮捕，經警詢後昨早被依殺人及傷害等罪移送新北檢，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見，今天上午召開羈押庭，法官以被告涉嫌家暴殺人、殺人未遂罪，犯嫌重大，所犯為重罪，有逃亡、勾串證人及反覆實施之虞，有羈押之原因與必要性，諭知羈押，並禁止接見通信。
不良行為，請勿模仿！
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
假牌騎士上路遇淡水警AI巡防破功 被逮直呼「太倒楣！」
日公務員惡性難改 偷拍「裙底風光」才交保半年同地點又再犯被逮
大姊因母千萬信託遭弟殺害 弟媳帶傷今午無語現身協助相驗
詐團車手開車衝撞警 新北刑大偵查隊長強勢執法開槍逮人
其他人也在看
只因非千萬信託受益人！三重男狠砍姊妹釀1死被羈押
新北市三重60歲陳姓男子，因不滿家產沒有自己名字，憤而持刀砍殺美國回來的胞姊，不幸傷重不治，胞妹也遭砍傷送醫，這起手足爭家產引發殺機的命案，警方將陳男移送法辦後，陳男一度坦承後悔犯案，今（8）日新北地院裁定陳男羈押禁見。中天新聞網 ・ 11 小時前
千萬信託受益人獨漏他 三重男殺姊砍妹聲押禁見
新北三重60歲陳姓男子的親姊姊、妹妹帶9旬老母信託1000萬元存款，卻沒有告知他，昨天在母親住處持主廚刀殺死姊姊，妹妹、陳妻勸架受傷。新北地檢署今晚複訊後以陳男涉殺人、殺人未遂罪嫌重大、有逃亡、串證、反覆實施之虞，向法院聲押禁見。據了解，陳姊遠嫁美國多時，陳父過世後，9旬母親由陳男夫妻與妹妹一起照看自由時報 ・ 1 天前
大姊因母千萬信託遭弟殺害 弟媳帶傷今午無語現身協助相驗
新北市三重區1名60歲的陳姓男子，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，昨天（6日）下午，帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程中因激烈爭執，陳男怒回家中拿了菜刀返回將自己的姊姊跟妹妹砍傷，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦。陳姊遺體今天下午在殯儀館報驗，陳妻手上包著紗布到場配合相驗，相驗時神色哀戚更不時拭淚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢
據了解，陳嫌的殺機導火線為一筆 1000 萬元現金的信託分配不均。陳嫌不滿長居美國的姊姊返台後，與妹妹辦理信託時將他排除在外，昨日找姊姊理論爆發激烈衝突，在確認為自益或他益時，卻失手將姊姊殺害。據了解，陳嫌已退休，過去從事電子工廠事業，案發社區的土地原屬陳家所...CTWANT ・ 1 天前
汽機車擦撞路口開戰 雙雙送辦
記者王勗∕台南報導 中西區民權路二段、公園路口六日晚間爆發肢體衝突事件…中華日報 ・ 1 天前
路怒發作！三重惡煞持刀追砍小提琴家 判刑1年6月定讞
小提琴家陳譽前年開車行經新北市三重區時，因行車糾紛遭男子鄭順翔持刀攻擊，造成手臂肌腱與神經撕裂傷，一度影響音樂生涯。一審判刑4年，二審依傷害罪改判1年6月，最高法院審理後，認為二審量刑尚屬適當、駁回上訴，全案確定。判決指出，案發於2022年1月6日晚間9時許，鄭順翔駕車行經三重區正義北路時，企圖從外自由時報 ・ 1 天前
太子集團在台4幹部羈押禁見！「豪宅管理人」30萬交保 北檢將提抗告
台北地檢署偵辦柬埔寨犯罪組織「太子集團」跨國洗錢案，4名台籍幹部訊後都被認為有串滅證之虞遭羈押禁見。不過平時負責管理和平大苑豪宅，且在北檢發動搜索時還向高層通風報信的管理人凃又文則是以30萬元交保、限...華視 ・ 1 天前
青少年惡作劇將洗衣球放自助餐店煎台引冒煙 店方怒報警
台北市信義區一家自助餐店發生遭人將洗衣球放入煎台，引發焦味的惡作劇事件！2男2女的一群青少年昨天下午相偕赴松山路一家自助餐旁的夾娃娃機店夾娃娃與嬉鬧，期間有人夾到一盒洗衣球，不僅將盒內洗衣球當球往路邊丟擲，還趁自助餐店家不注意時，偷偷將1顆放入店內的煎台，造成冒煙，引發焦味；店方發現怒報警，警方據報自由時報 ・ 12 小時前
（影）出獄後理髮了！柯文哲拍影片自嘲：關進去是阿北、出來變阿公
[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，先前遭羈押禁見一年，今年9月8日才交保重獲自由。柯文哲的社群媒體Instagram今（7日）分享自己赴理髮廳修剪頭髮的影片，他還自嘲自己以前被關進去時是阿北，出來變阿公了。 柯文哲Instagram今分享約2分鐘短影音，他在有意參選台北市中正萬華區議員的民眾黨發言人吳怡萱陪同下，前往萬華區的傳統男仕理髮廳進行剪髮體驗。 柯文哲提到，自己今年只理2次髮，現在是第3次，柯還自嘲道，「有個笑話，以前被關進去的時候是阿北，出來變阿公了。」 在過程中，柯文哲也不忘關心吳怡萱預產期是什麼時候，聽聞吳說兩週後，柯文哲直言，生一個小孩要加薪，不然怎麼辦，「養一個小孩很貴」，讓吳怡萱笑說有聽到重點，明天開始民眾黨可能會有越來越多人入黨了。 理髮完後，幕僚詢問柯文哲的感受，有無比看守所剪得還好？柯文哲竟說，「那品質差太多了，那是寵物美容院！」 許多網友留言表示，「阿北氣色好多了」、「阿北講話真的很好笑」等，也有不少網友提醒柯文哲多吃飯、保持身體健康。查看原文更多Newtalk新聞報導鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨「黃國昌聯手藍營反年改 吳新頭殼 ・ 1 天前
新北男爭家產竟持刀刺死姊姊砍傷妹妹 「惡行重大」法院裁定羈押禁見
新北市三重區三和路一段前天下午發生手足為爭家產爆發家暴凶殺命案，60歲陳姓弟弟涉嫌持料理尖刀殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子...聯合新聞網 ・ 9 小時前
AI巡防查獲偽造車牌 機車騎士大嘆再幾天就能領牌了
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水警分局巡邏員警，前（6）日凌晨執勤時，運用AI巡防系統精準比對車牌資料，發現1輛機車掛牌異常。淡水警分局表示，員警上前攔查，清查出19歲沈姓男騎士，涉嫌懸掛偽造車牌上路。當場依涉嫌刑法偽造特種文書現行犯逮捕並移送法辦。 淡水警方表示，當天凌晨1時許，轄區水源派出所副所長陳銘宣與警員林威佐等人，巡邏經過轄內學...匯流新聞網 ・ 12 小時前
里長媽卸下公務 重返慈濟熱情付出
南投埔里慈濟志工「余秀彩」，前後擔任六任社區理事長，也曾當過里長，因公務繁忙，曾一度暫離志工勤務，但心中始終掛念這分善緣。七年前回歸後，她把社區經驗融入慈濟工作，無論煮食備餐、社區活動等等，都全力...大愛電視 ・ 13 小時前
目睹夫「砍死大姑」！ 妻受傷坐地抱頭嚎哭：我該怎麼辦？
新北市三重區三和路一處民宅昨（6）日下午驚傳一起凶殺案，60歲陳姓男子疑因不滿長居美國的姊姊，將千萬元現金設定信託，受益人僅有姊妹而未包含自己，憤而持刀攻擊61歲姊姊及55歲妹妹，導致姊姊左胸重傷不治，妹妹及試圖阻止的妻子也受傷，犯案後，陳男也被警方依現行犯逮捕。中天新聞網 ・ 1 天前
讓遺囑自由不被血緣綁架！藍委提案修法刪除手足特留分
國民黨立委吳宗憲今（7日）與黃建賓、張智倫等人共同召開刪除「手足保底特留分」！民法修法啟動記者會，出席人士呼籲，應刪除兄弟姊妹特留分，讓遺囑自由不被血緣綁架。並表示已提出民法第1223條修正草案，刪除兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由、確保繼承公平、減少爭訟。中天新聞網 ・ 1 天前
刪除《民法》遺產手足特留分修法暖身 張智倫：借鏡國外經驗回歸遺囑自由
《民法》第1223條廢不廢在台灣受到廣泛討論，像公共政策網路參與平臺發起的民間附議連署已達標獲得熱烈響應，法務部對此表示將研議修法，並預計於2026年初啟動修法程序。這條講的是關於遺產「特留分」比例規定，主旨在保障特定繼承人能分得遺產的最低限度，就算亡者遺囑另有...CTWANT ・ 1 天前
三重 6旬男爭產砍姊妹 釀1死2傷
新北市三重區60歲陳姓男子6日下午2時許，疑不滿母親名下的1000萬元現金信託分配未列入他，與姊姊、妹妹爆發口角後情緒失控，竟持主廚刀砍向姊妹兩人。61歲姊胸口中刀、當場倒地，送醫不治；55歲妹妹則右大腿與雙手掌受傷送醫，所幸意識清楚。陳男的59歲妻子試圖勸阻也被波及，左手掌受傷。警方到場後，當場逮捕陳嫌，查扣染血凶刀，詢後將依《刑法》傷害及殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。中時新聞網 ・ 1 天前
藍委提修法刪除兄弟姊妹特留分 盼遺囑自由不被血緣綁架
民法「兄弟姊妹特留分」規定是否刪除，近來受到討論，法務部預計最快明年初啟動修法程序。國民黨立委吳宗憲今天(7日)與台灣遺囑協會共同召開記者會，宣布提出「民法第1223條條文修正草案」，刪除「兄弟姊妹特留分」，保留其第三順位繼承地位，回到「有遺囑從遺囑、無遺囑依順位」的基本秩序，讓遺囑不再被血緣綁架。 現行民法第1223條規定兄弟姊妹在繼承順位上享有「特留分」，也就是說，即使立遺囑人不想讓手足繼承，法律仍保障其可繼承應繼分三分之一的財產，近年來造成諸多爭議案件。為此，台灣遺囑協會於9月在公共政策網路參與平台發起「廢除兄弟姊妹特留分」的公民連署，獲得近8,000人響應。國民黨立委吳宗憲、張智倫、黃建賓7日與台灣遺囑協會共同召開記者會，說明「特留分」修法的必要性。 吳宗憲指出，現代家庭型態改變，很多人不婚、不生，兄弟姊妹各自獨立，許多人努力了一輩子，想把財產留給真正照顧他、陪伴他的人，但現行「特留分」仍停留在過去「大家族」的思維，等於「保底」使多年沒聯絡的手足可強制上門分遺產，本該是溫情的安排，卻演變成家人撕裂對打的戰場。 吳宗憲進一步指出，多數先進國家縱使保留「特留分」，也多僅限配偶與直系中央廣播電台 ・ 1 天前
謝侑芯猝死2週改辦謀殺 「逆轉關鍵」曝光！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯上月底赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝當地的消息，而歌手黃明志也在命案現場，還驗出毒品陽性反應。大馬警方近日從「猝死」升級為「謀殺案」偵辦，台、馬社會大眾與媒體高度關注。對此，大馬內政部長拿督斯里賽夫丁昨（6日）受訪解釋，案件調查仍在進行中，需經長時間、嚴謹的評估，以確保符合程序。民視 ・ 1 天前
張家寧母輸慘！Andy挨告誹謗「不起訴確定」洩心聲：真相終被看見
百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師與前女友兼昔日夥伴張家寧，因頻道財務糾紛鬧上法院，更遭張母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，經檢方認定內容屬可受公評事項，罪嫌不足裁定不起訴。面對贏下官司，Andy老師也忍不住透露真實心聲。自由時報 ・ 17 小時前
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（3） (圖)
行政院長卓榮泰（右2）8日至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時視察X光機設備，並要求未來在檢疫上務必要運作正常。中央社 ・ 11 小時前