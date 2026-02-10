快訊／《世紀血案》全體演員發聯合聲明！阻止電影上映

娛樂中心／周孟漢報導



改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜的失言風波，更是引發全民怒火，出演的藝人們、導演也紛紛出面致歉。而在10日晚間，全體演員及工作人員提起「聯合律師聲明」，表示將個別委任律師，嚴正要求本片製作方立刻停止以任何方式使用肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動，同時「阻止本片上映」。

《世紀血案》全體演員聯合聲明全文如下：



針對電影《世紀血案》（下稱「本片」）製作方蓄意意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」之事實，逕自拍攝「林宅血案」題材電影，致使我方在不知情下參與演出與製作，引發社會謹然與家屬二度傷害，本片演員及工作人員在此表達最深痛的道歉，並且進行後續的法律責任，特此聯合聲明如下:



我方於簽約前，曾反覆確認本片是否已取得當事人授權，本片製作方不僅於契約中明文保證：「甲方（製作方）保證已取得拍攝本片的合法授權」，更故意不告知劇本重要爭議之處。如我方於簽約時知悉未獲授權，絕無可能接受此工作邀約。



而今，製作方的行為已對當事人及其家屬造成莫大的傷害。



現在必須要做的，就是阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出。我方已個別委任律師嚴正要求本片製作方立刻停止以任何方式使用我方之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。

廣告 廣告

快訊／《世紀血案》全體演員發聯合聲明「阻止本片上映」！警告展開法律行動

《世紀血案》全體演員聯合聲明全文。（圖／翻攝自李千娜臉書）







原文出處：快訊／《世紀血案》全體演員發聯合聲明「阻止本片上映」！警告展開法律行動

更多民視新聞報導

《世紀血案》片商疑藏中資？林智群見1金流喊：有弊

《世紀血案》導演道歉了！宣布停止所有後製

Junior、夏語心道歉了！2人吐實情：沒主動求證

