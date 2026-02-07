快訊》《世紀血案》劇組發聲明致歉！認沒獲授權：絕無不敬之意
劇本改編是重大社會案件的電影《世紀血案》，近日因未獲還在世當事人的授權，加上殺青記者會上演員群態度輕浮而被炎上，今(7日)楊小黎、簡嫚書、李千娜陸續發長文道歉後，劇組也發出正式聲明，承認沒有第一時間登門拜訪請教授權，但澄清絕無不敬之意。
對於《世紀血案》的爭議，演員楊小黎今天開第一槍致歉，直言：「希望透過史料與不同立場的呈現，讓這段歷史不被遺忘」，所以才會接這部戲，但記者會後「我向劇組詢問，是否已取得當事人或家屬的同意，得到的答案是『沒有』。這個回應讓我感到非常震驚。」並強調若事前知道未獲得授權，「我會直接拒絕出演」。
簡嫚書稍早接力回應，「由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。」並表示自己也是記者會上才知道未得到當事人授權，「我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會」，認為自己是被欺騙，並宣布不會再加入該片的任何後續。
而李千娜被指在記者會上失言脫口說：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」她發長文承認自己不夠謹慎，並表示會將全數片酬捐出給慈林基金會。
今劇組發聲明承認未獲得授權，「未能在第⼀時間登⾨請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛⼼聆聽任何可能的意⾒與指教」，也對所有被波及的演員致歉說：「對於本公司在⼯作執⾏過程中的疏失及溝通不周，導致演員進⽽遭受輿論波及、造成社會⼤眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。
製作公司道歉聲明全文
針對近⽇各界對於電影《世紀⾎案》改編題材之討論與關注，本劇組及製作單位（以下簡稱本公司），虛⼼接受所有建議。為回應⼤眾關切，特此聲明如下：
《世紀⾎案》⼀片⽇前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體⾒⾯聊聊拍片花絮。雖然離正式上片還有很長⼀段時間，但在台灣《林家⾎案》是許多⼈⼼中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產⽣的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來⾯對外界的問題。在此我們也⼀併致歉。
林義雄先⽣是受國⼈尊重的黨外運動前輩，其家中發⽣如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第⼀時間登⾨請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛⼼聆聽任何可能的意⾒與指教。
《⾎案》的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事⼈都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片⼤量新的資訊，以虛構的「女記者」去重新審視，整理各種新舊視⾓。演員之職責在於專業表演，對於本公司在⼯作執⾏過程中的疏失及溝通不周，導致演員進⽽遭受輿論波及、造成社會⼤眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。
本片唯⼀的初衷是我們做台灣電影⼯作者，希望創作出⼀部反映當年台灣處於轉型期的⼀段歷史，讓社會⼤眾更認識⾃⼰的家園。
風尚國際巧費思兔⽂化娛樂股份有限公司
得媒股份有限公司敬上
2026年2⽉7⽇
