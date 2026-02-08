快訊／《世紀血案》導演徐琨華發聲自稱被「雇用」 嘆社會傷痕未弭平：我本身就是傷害

《世紀⾎案》翻拍美麗島事件林義雄家人滅門血案，卻沒向被害人家屬徵得同意就拍攝，導演徐琨華更被發現是昔警備總部發言人徐梅鄰上將，被認為「加害者後代消費過去的受害者」。距離該片2月1日舉辦殺青宴，徐琨華終於於8日晚間發聲說明。

徐琨華提到，《世紀⾎案》是由出品⼈蘇敬軾親⾃編劇完成，製片⼈郭⽊盛找上他來執導，他第一次溝通時就問過是否徵得當事人家屬意願，蘇敬軾回他，因為林義雄曾公開表⽰不願談及家⾨不幸之事，他希望在此事尊重林義雄的意願的情況下，推進電影工作。

而徐琨華形容，電影中對林義雄的描述也都是正面的，「並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作。」並稱自己是被「雇用」。但如今也深知：「林先⽣與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先⽣與家屬誠摯地道歉。」

《世紀血案》演員楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏日前出席記者會。李鍾泉攝

此外，徐琨華也希望外界不要針對參與演出的演員提出撻伐，「絕⼤部分的演員是因為我⽽參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與⼯作⼈員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。」

認知身世背景「對家屬就是傷害」

對於外界提出徐琨華祖父的家世背景，他也表示，一開始就有跟製片人提及，「然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。」也認知到自己的背景「對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害。」嘆自己思慮不周，願意承受指教，「為傷痕的彌合而努力。」也希望不要波及到與電影無關的家人。

被質疑神隱，徐琨華也解釋，並不知道殺青宴之前演員會受訪，而爭議爆發後，他認為應該先讓劇組發出聲明，對於延宕出面引發更多爭議，「我也深感歉意並責無旁貸。」為表達對林義雄歉意，「我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。」

徐琨華聲明全文：

關⼼林宅血案與電影《世紀血案》的社會⼤眾，大家好，我是《世紀⾎案》的導演徐琨華。

這些⽇⼦以來，從《世紀血案》殺青記者會開始，引起社交媒體與大衆傳媒的疑慮與爭議、造成社會資源的耗費，我作為由製作公司聘⽤的導演，有責任去回應⼤眾的疑慮，並對錯誤負起責任並道歉。以下，針對我參與這部電影⼯作的實情，以及我的理解與判斷，逐項說明。

1. 2025年8⽉，製片⼈郭⽊盛先⽣將《世紀⾎案》劇本遞給了我，劇本由出品⼈蘇敬軾先生親⾃編劇完成，當時正在尋找導演。郭先生希望我和蘇先⽣接觸討論是否承接導演⼯作。第⼀次溝通時，我曾提及當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先⽣的回應是：因為林義雄先⽣曾公開表⽰不願談及家⾨不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作。同時，我因為在其劇本中，讀到的都是對林先⽣及其家人方方面面的正⾯描寫，並且為其遭遇感到悲憤不平，在這情況下我便接受了這樣的說法，並接下了這個工作。但如今我明瞭到這個判斷是遠遠不⾜的，林先⽣與家屬的感受仍然是本片籌備當中最關鍵最重要的因素。在這一點上，我身為導演，確有思慮不周之處，必須向林先⽣與家屬誠摯地道歉。

2. 我誠心希望關心此事的各方人士，不再怪罪參與這部電影的所有演員與⼯作⼈員。絕⼤部分的演員是因為我⽽參與演出，我很感激他們的參與，但我身為導演沒能保護好演員與⼯作⼈員的這份信任，讓他們受到指責並不得不面對爭議，我深感抱歉。

3. 我成長在台灣⺠主⾃由的社會，明瞭是非與正義的價值。然而，過去自戒嚴以來的社會傷痕至今尚未完全弭平，這使得我個人的身世背景跟林家血案這個悲劇本身，迄今仍存在著難以忽略的調適難度。雖然⼀開始我有提醒出品⼈和製片⼈，但我忽略了我的⾝份本⾝，對受害者家屬⽽⾔就是⼀種傷害，這是我思慮不周，我願意承受所有的指教，為傷痕的彌合而努力。同時，也希望大家不需要把焦點轉移到跟這部電影無關的我的家人身上。

4. 我本著尊重電影是⼀個團隊分⼯及職場倫理，作為⼀名由製片⼈與製作公司雇⽤的導演，我負責把劇本影像化以外，在本片製作過程中沒有其他太多的話語權和決策權。殺青酒時的記者會我並不是刻意缺席，而是不知道殺青酒會之前有記者會，也沒有受邀。不久，當這部片引發公眾疑慮之時，我認為作為⼀名⼯作⼈員應該謹守分際，不應在劇組發出聲明之前發⾔，但這樣的延宕出面也引發社會多⽇爭議，我也深感歉意並責無旁貸。雖然這部電影並非由我發起，但當我點頭接下導演⼯作的那⼀刻，我就必須對這部作品的品質與公評負起責任。

5. 作為導演，為了表示對林義雄先生的歉意，我將即刻暫停參與本片的所有後製⼯作。

6. 最後，對於曾經給我⼯作機會、讓我得以學習成長的老師們和前輩們，我認為電影作品能讓觀眾在離開戲院後開啟討論和對話，卻疏忽了上述種種前提，這部分是我不夠成熟，希望我的⾏為不會壓縮往後台灣電影難得的創作自由與對話空間。

對所有關⼼此事的朋友，深深鞠躬，抱歉，給你惹⿇煩了。

最後再次向林義雄先生和其家屬至上我的歉意。

徐琨華

2026.2.8



