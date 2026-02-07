快訊／《世紀血案》未獲授權！簡嫚書道歉「我難辭其咎」：將不再參與該片的任何後續

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

取材自「林宅血案」的國片《世紀血案》，近期因傳出未取得受難者家屬同意便強行開拍，引發社會輿論強烈撻討。繼主演楊小黎發聲致歉後，另一位主演簡嫚書今（7）日也在社群平台發表長文，痛心表示自己受製作方誤導，對家屬及社會大眾致上深切歉意，並宣布即刻停止參與該片所有後續工作。

簡嫚書在聲明中透露，當初接演片中追查真兇的虛構記者一角時，製作方在合約中明確保證已取得「合法授權」，她才在單純發聲、伸張正義的認知下答應合作。然而，直到今年2月1日的殺青記者會，她才震驚得知劇組疑似完全未聯繫當事人。

「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。」簡嫚書沉痛表示，由於對案件背景了解不夠深厚、思慮不周，直到記者會當天看到導演及製作方集體缺席，才意識到事態嚴重，這段時間她深感懊悔與沮喪。

針對此次風波，簡嫚書強調，經過這幾天與律師檢視合約，確認製作公司確實未取得授權，已明顯違約。她嚴正提出兩大行動，「一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事」。

簡嫚書最後表示：「此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意」。

