快訊／《世紀血案》演林義雄被罵爆！夏騰宏爆「製片方載明已授權」被騙了

電影《世紀血案》改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，因未取得受害人林義雄授權，網友發起抵制拒看！夏騰宏演出林義雄本人，今（7）日發聲明道歉：「我想再次向林義雄先生及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。」

夏騰宏表示，拍攝合約中，製片方載明已保證取得本片的合法授權。作為一名演員，就是專心投入角色，能詮釋林義雄先生這樣一位在台灣歷史中具備深重份量與精神指標的人物：「對我來說是艱難的挑戰與選擇。拍攝前我閱讀大量的資料，我飾演的是38歲時的林義雄先生，在記者會上我想表達的是林義雄先生38歲左右的影片較少。」

夏騰宏說為了要詮釋林義雄先生年輕時的神韻和肢體狀態 ，準備期間不斷翻看前輩年輕時的照片和影片，但沒能親自跟本人田調：「我始終懷揣著不安，我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉。」

針對未能事先取得林義雄先生及其家屬的同意，夏騰宏表示：「我深感遺憾與抱歉。我明白，這不僅是一個角色的演繹，更涉及一個真實生命的生命創傷與人格尊嚴。在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸。」

夏騰宏列出3點說明，一、關於初衷：「我接演此角色的初衷，是希望透過戲劇的形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中展現的意志力。在詮釋過程中，我傾盡全力保持嚴謹與敬畏，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之心。」二、關於回饋：「對於各界的批評指教，不論是針對表演本身或是針對製作過程的程序正義，我都全盤接受。」三、關於後續：「對於製片方未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。」



