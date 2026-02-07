快訊／《世紀血案》爭議持續擴大波及演員！劇組發聲明道歉 認了「工作疏失、溝通不周」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

國片《世紀血案》未經家屬授權風波持續擴大，主演楊小黎、簡嫚書、客串演出的李千娜陸續發聲道歉，而今（7）日劇組於稍早發出聲明，聲明中提到對於沒有在第一時間請教林義雄，未來會以尊重為前提，主動說明。

《世紀血案》爭議持續擴大。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

《世紀血案》劇組被罵翻，今天稍早劇組發出聲明，提到劇組與製作單位虛心接受所有建議，「《世紀血案》一片日前舉辦殺青酒會，主要演員與媒體見面聊聊拍片花絮。雖然離正式上片還有很長一段時間，但在台灣《林家血案》是許多人心中的重要歷史懸案，即便已經過去45年，關於本片的相關討論與報導，引發各種疑慮。對此我們完全理解，也對因此產生的困擾致歉。此外我們本也應該有更好的準備，來面對外界的問題。在此我們也一併致歉。」

廣告 廣告

聲明中還提到，「林義雄先生是受國人尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼。我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明，並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」接著表示，「《世紀血案》的背後到底有何陰謀，歷次政府重啟調查，均沒有任何突破，但隨著時空推移，許多當事人都陸續出書，回憶當年情景。因此給了本片大量新的資訊，以虛構的『女記者』去重新審視整理各種新舊視角。」

劇組、製作單位再度道歉，「演員之職責在於專業表演，對於本公司在工作執行過程中的疏失及溝通不周，導致演員進而遭受輿論波及，造成社會大眾疑慮，本公司在此鄭重致歉，並會負起應有的責任。本片唯一的初衷是我們做台灣電影工作者，希望創作出一部反映當年台灣處於轉型期的一段 歷史，讓社會大眾更認識自己的家園。」

《世紀血案》爭議持續擴大，劇組、製作單位發出聲明。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

更多FTNN新聞網報導

快訊／李千娜道歉！認了《世紀血案》發言輕率 宣布「片酬全捐出」

快訊／演《世紀血案》挨轟！楊小黎發全黑圖千字致歉：若知未獲授權會拒演

翻拍林宅血案挨轟二次傷害！未取得當事人同意 《世紀血案》劇組今發聲明回應

