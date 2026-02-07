快訊》《世紀血案》簡嫚書道歉！「身為演員被欺騙」退出電影後續工作

身為《世紀血案》主演的簡嫚書，稍早發長文致歉。（圖／羅永銘攝）

由藝人簡嫚書、李千娜、楊小黎、寇世勳、夏騰宏演出的電影《世紀血案》，1日舉行殺青記者會後，因劇情內容涉及敏感議題，加上疑似未獲當事人授權，遭大量網友揚言抵制。繼楊小黎今上午發千字文道歉後，簡嫚書稍早也在社群向受害者家屬與社會大眾致歉，並宣布退出電影後續工作。

簡嫚書在聲明中先向真實案件受難者及家屬致歉。她透露，當初接演《世紀血案》「虛構記者」一角，是因製作方在合約中保證已取得合法授權，她才接案，現在驚覺事情完全不是想像中單純，「在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。」

2月1日殺青記者會當天，她才得知劇組疑似未聯繫、未取得當事人同意就進行拍攝，且導演與製作方代表皆未出席記者會。事發後，她沒在第一時間發聲，是因為與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，確認製作公司確實未取得事件當事人的授權，「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。」

簡嫚書坦言因思慮不周、對案件了解不深而接演，對此深感懊悔。她強調，製作方違約在先，她將終止參與該片所有後續流程，並呼籲影視工作者，特別是演員，在參與改編真人實事作品時，應深究情理法層面的事，避免類似事件重演。

簡嫚書道歉全文

因為電影《世紀血案》所引發的一切紛擾，身為演員之一的我先向真實案件受難者與社會大眾致歉。

最初此案來邀約我出演一位追查真兇的虛構記者角色，身為演員的我當時很單純的認為，此作品是在當事人同意的前提下，進行發聲。然而我現在知道事情完全不是我想的那樣單純，對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。

在沒有那麼全面了解林家案件的始末，光憑我讀到的劇本去判斷，誤以為這是一個企圖伸張正義的劇本，便答應接演，我難辭其咎。

由於本片取材自真人實事，當初在與製作方簽約時，製作方在合約上有保證已取得拍攝本片的合法授權，所以我才接案。

然而這一切在2026年2月1日的殺青記者會上，才得知《世紀血案》是疑似未聯繫當事人、甚至未取得當事人授權的情況下就進行拍攝。同時當天才得知導演和編劇或是製作方代表皆不會出席記者會。而後續報導中所謂導演本人的身家背景，也是當時有演員在記者會上提及此事，我才初次得知。當時這一切突如其來的資訊量，我的心裡產生很多疑惑，但當下只能先應對眼前的記者會。

事件發生後我沒有即時發出聲明，是因為這段時間我與經紀團隊協同律師檢視工作合約內容，也確認了製作公司確實未取得事件當事人的授權。身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一。於此同時深感羞愧，當時天真以為可以透過演出這部電影為此案發聲，沒有意識到這個案子不是只有追查真兇而已，還涉及了更多的層面。這幾天非常懊悔與沮喪，自己對於林家案件的了解不夠深，思慮不周而答應接演。

已經造成的傷害是我始料未及，這幾天我也在想，除了反省道歉之外，還有什麼是我可以為此做的實際行動。一、製作方未取得當事人授權，違約在先，我將不再參與該片的任何後續。二、只是道歉無法解決我的內疚，盼望所有熱情投入的影視工作者，特別是演員，不要再有人像我這樣以為只要認真做好演員功課就好，忽略了參與改編真人實事作品時必須考量、深究更多情理法層面的事。

此刻的我真的很難過發生這樣的事情，反覆思考著自己到底做了什麼蠢事。再次對我所傷害到的受難者家屬與社會大眾，致上最深的歉意。

簡嫚書 20260207

