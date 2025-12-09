快訊／中俄才聯合軍演完 9架中俄軍機今闖入南韓防空識別區

編譯張渝萍／綜合報導

中俄軍事動作頻！兩國月初才剛舉行反飛彈聯合演習，現又有新動作。根據韓聯社快訊，南韓軍方今（9日）表示，9架中國與俄羅斯軍機短暫進入並離開南韓東部與南部海域上空的防空識別區（KADIZ）。

南韓聯合參謀本部（JCS）指出，上午10時左右，兩架中國軍機與七架俄羅斯軍機先後進入防空識別區，促使南韓軍方緊急派空軍戰機。

南韓聯合參謀本部表示，這些軍機並未侵犯南韓領空，並強調軍方在它們進入防空識別區前即已偵測到。

目前尚未有更進一步細節。

《朝鮮日報》報導，近年中國和俄羅斯多次在未事先通知南韓的情況下，進入南韓防空識別區，理由是進行聯合空中訓練。

去年11月，5架中國軍機和6架俄羅斯軍機就以「聯合空中戰略巡邏」為由進入南韓防空識別區，引發韓國空軍戰機做出回應。

今年3月舉行的韓美「自由之盾」聯合軍演期間，俄羅斯也曾8次派遣包括戰鬥機和轟炸機在內的軍機進入防空識別區，其中一架飛機接近鬱陵島以北約20公里處的南韓領空。

根據空軍去年4月提供的數據，2020年至2024年間，中國軍機未經事先通知擅自進入南韓防空識別區約430次。 其中，2020年及2022年佔約60至70次，2023年則標增至約130次，去年則約90次。

不承認防空識別區制度的俄羅斯，在2020至2024這五年期間，擅自闖入南韓防空識別區約60次。

