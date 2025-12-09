快訊／中信兄弟啦啦隊女神情定陳晨威！經紀人回應了

樂天桃猿外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員啾啾。（圖／翻攝自黃文文Threads）





樂天桃猿外野手陳晨威與中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）交往5個月傳出重大進展。兩人今年7月被拍到外出餐敘後大方認愛，如今再傳喜訊，陳晨威已向啾啾求婚，女方點頭答應。

好友黃文文在Threads分享求婚過程，並曝光陳晨威當時念出的誓詞。陳晨威表示：「你的背號是49，剛好是我背號98的一半，我相信這是緣分，也或許是註定。感謝老天爺讓我有機會認識你、遇見你。你是我的一半，因為有你，才變成我們。所以，你願意嫁給我嗎？」

黃文文透露，陳晨威平時不善言詞，為了這段告白思考許久，啾啾當下則因緊張顯得語塞。她也表示，自己在鏡頭後早已感動落淚，「好開心這場求婚成功地驚喜到啾了」，並祝福兩人未來幸福。

對此，啾啾經紀人乖姐表示，謝謝大家的祝福，他們發文的照片都可使用，Julia表示覺得難能可貴遇到這麼棒的另一半，彼此都很珍惜 ，也覺得很幸福，近期會安排登記，婚禮也在規劃中，工作、生活的變動目前沒想太多，仍在求婚感動的喜悅中。

