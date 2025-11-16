中共再出招！中國教育部突發「留學預警」：謹慎規劃赴日本留學
大陸中心／黃韻璇報導
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。今（16）日中國再出招，中國教育部發布「留學預警」，提醒中國公民謹慎規劃赴日留學安排。
據中國官媒《央視新聞》報導，今日中國教育部發布「留學預警」，內容提到，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。教育部提醒已在日及近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，增強防範意識，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。
此前，中國外交部才在14日發布「暫勿赴日本」通告，在通告中表示，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件還未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。
中國外交部接著指出，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民「近期避免前往日本」，已在日中國公民密切關注當地治安情勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。
