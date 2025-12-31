快訊／中共圍台軍演今天結束？ 國台辦回應了

國際快訊示意圖。



中共解放軍29日起在台灣周邊舉行大規模軍演及實彈射擊，至今仍未宣布軍演是否已經結束。中國國台辦今日（12/31）僅表示，關於演習的具體事宜，請向有關部門具體詢問，並未正面回應。

國台辦發言人張唅在例行記者會上，被日本放送協會（NHK）記者問及「圍台軍演」是否已經結束時，重申解放軍有關軍事行動，是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義必要之舉，「關於演習的具體事宜，請你向有關部門具體詢問」。

廣告 廣告

解放軍東部戰區29日宣布在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，並於隔日在台灣周邊5個公告海空域進行實彈射擊，多艘共艦、海警船一度進入我24浬鄰接區，歐美、日韓多國發聲挺台，呼籲兩岸透過對話和平解決相關議題。

更多太報報導

解放軍對台軍演同一天 中國研究船駛近菲律賓呂宋島

賴清德批中共軍演升高脅迫影響全球 肯定國軍快速應變從容自若

反制共軍環台軍演！陸軍操演短片亮王牌「海馬士」多管火箭、阿帕契直升機