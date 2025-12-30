快訊／中共圍台軍演「實彈射擊」！解放軍嗆：正義之錘，封港斷線
大陸中心／彭淇昀報導
根據《央視新聞》報導指出，中共東部戰區將在台灣周邊展開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。並於12月30日8時至18時在台灣周邊海、空域進行重要軍事演行並組織實彈射擊。
東部戰區從昨（29）日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東等區域，開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。
重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。更直言「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。
根據解放軍東部戰區最新通報，今日演習項目為《正義之錘，封港斷線》，除了在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊外，目標是達到封鎖台灣進出海空港口，以及進出補給線，企圖製造完全封鎖台灣的印象。
根據央視最新消息指出，中共東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台灣南北兩端相關海域，開展同證識別、警告離突、模擬打擊，以及對海潛擊、防空軍演練等學科。
此外，央視發布新聞指出，中國人民解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，在示意圖中的海域與空域，進行重要軍事演行並組織實彈射擊。
更多三立新聞網報導
「台灣有事」會波及日本？美國防部示警：1情況中共恐動用核武
中共潛在「侵台3時間點」！美國會報告示警：北京持續提升武力
曹西平驟逝！出道40年「吹哨罵人」親曝原因 帥氣舊照被翻出
跨年倒數！台北「20年前卡司」被挖出 網看陣容驚：不寫名字也認得
其他人也在看
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 388
中國軍演之際！他曝美國軍機抵台海周遭
[NOWnews今日新聞]中共解放軍東部戰區，今（29）日上午7時30分宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周遭展開演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 101
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 26
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 14 小時前 ・ 213
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 17
解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」
兩岸局勢再度升溫！中共解放軍東部戰區今（29日）清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習。與過往逐步升溫的軍演模式不同，中國軍事專家指出，本次演習最大的特點在於「開局即打」，從一開始就進入實彈射擊階段，挑釁與警告意味極其濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 8
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 15
中共突襲圍台軍演 他揭「3大不尋常之處」：極度不智！
中國解放軍東部戰區29日宣布在我國周邊實施針對性軍事演習，代號是「正義使命-2025」，引起討論。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共此番軍演有3大不尋常的訊號，直言「極度不智」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 20
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 64
環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。 根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。 施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。 然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 7
共軍突襲式軍演 軍事學者：應和美軍售無關
[NOWnews今日新聞]中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29）日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。對此，軍事專家、國防院中共政軍所助理研究員許智翔認為，很難判斷是因為...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 2
大陸對台軍演已派14艘艦艇、89架次戰機 國防部：派遣適當兵力應處
大陸今晨宣布在台灣周邊進行實彈性軍事演習，升高區域緊張情勢。國防部今天下午召開記者會說明，強調中共軍事行動已對區域和平穩定構成威脅，國軍已依規定即刻成立應變中心，派遣適當兵力應處相關海空情勢，將以實力守護台灣主權與台海和平；據掌握，目前中共海上艦船有14艘、空中兵力89架次，其中67架次進入我方應變區。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
不畏共軍挑釁！ 海軍航艦殺手「雄三飛彈」進駐恆春半島
面對中共東部戰區無預警發動「正義使命-2025」環台軍演，台灣最南端的恆春半島今日氣氛肅殺。被譽為「航艦殺手」的雄風三型超音速反艦飛彈，被民眾目擊成群出現在恆春半島重要據點緊急進駐。國軍精銳武力亮劍，展現守護南疆、寸步不讓的堅定決心。根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，共軍此次演習態度極其鴨自由時報 ・ 16 小時前 ・ 11
中共宣布「正義使命-2025」軍演 國防部1分03秒影片：忘戰必危 有備自強
中共解放軍今(29)日無預警公布將展開「正義使命-2025」軍演，國防部表達強烈譴責，透露已成立應變中心，並依規派遣適切兵力執行立即備戰操演，也發布短片喊話，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄。中共...華視 ・ 21 小時前 ・ 1
解放軍「正義使命」圍台 國軍緊急成立應變中心
解放軍東部戰區今（29）日宣布立刻展開「正義使命2025」軍事演習，參演兵力包含陸、海、空軍及火箭軍等多軍種聯合行動，演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部及東部海空域等5個演習區域。對此，國防部發布新聞稿回應，已成立應變中心，派遣兵力執行立即備戰操演。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4
中國突襲圍台軍演 國防部應處措施曝：坐實中共是最大的和平破壞者
中國解放軍東部戰區突襲宣布，今（29日）起在台海周邊進行「正義使命-2025」演習，明（30日）還將進行實彈射擊。對此，我國國防部回應，國軍已成立應變中心，派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，並轟中國此舉印證「我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 1
前腳剛走、後腳飛彈！解放軍又宣布軍演 漁民：蔣市長不是才從中國回來？
中共解放軍今天在微博突襲式宣布環台軍演，由於目標區域包括台灣西南海域，而目前正是捕撈黃鰭鮪的大日子，共軍此舉讓原定要出海的漁民開始觀望，也譏諷北市長蔣萬安「前腳剛走，後腳飛彈」。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校今透過東部戰區微博帳號指出，自12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等自由時報 ・ 22 小時前 ・ 15
中國突襲宣布「環台軍演」 總統府喊話：理性自制、勿當麻煩製造者
政治中心／綜合報導中國解放軍東部戰區，今天再度突襲宣布寰台軍演！總統府立即聲明表達強力譴責，呼籲中國當局理性自制，停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。國防部也立刻成立應變中心，強調這更印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。中國空軍頻頻襲擾台灣空域嗆聲，遭我方驅離，雙方周旋多回，中方還是態度強硬，上午7點半更突襲宣布預告環台軍演。解放軍東部戰區新聞發言人施毅：「12月29日開始，聯合作戰實戰能力，這是對台獨分裂勢力，和外部干涉勢力的嚴重警告，維護國家統一的正當必要行動。」軍演命名「正義使命-2025」，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，範圍遍及台海和本島北部、西南、東南及東方海域，強調此次軍演目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。國防部立刻成立應變中心，臉書也隨即po影片秀戰力。解放軍東部戰區新聞發言人施毅突襲宣布對台展開軍演。（圖／翻攝自微博）總統府發言人郭雅慧：「我國表達嚴厲的譴責，我們要呼籲中國當局理性自制，立刻停止不負責任的挑釁行為，不要誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。」國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲：「演練的科目比較跟以往不一樣，要奪取海空權，還有制電磁權以及阻絕外軍的資源，所以是外線立體懾阻，最後諸軍兵種的突擊，它就是象徵著它要進行所謂的，佔領的這個作業。」中國此次演習，再再提醒我方自我防衛能力的重要性，但1.25兆國防特別條例，才被國會藍白四度封殺。中國空軍29日頻頻襲擾台灣空域嗆聲，遭我方驅離。（圖／資料畫面）立委（國）賴士葆：「（中國今天宣佈突襲式的軍演），（那剛好雙城論壇剛結束），（會覺得這時間點有沒有太剛好），這個不管時間點有沒有剛好，大陸對台灣的演習，台灣人民其實都不喜歡的嘛。」立委（民）沈伯洋：「對中國來講台灣的行為，台灣的存在本身就是一種挑釁，我們該做的事情，就是要充足我們的國防，如果連條例都不通過的話，他們說什麼他們要精準的為人民所把關，那很明顯的都是在騙人。」對岸惡意侵擾，更要團結一心，綠營在喊話預算先通過，才能展現自我防衛決心。原文出處：中國突襲宣布「環台軍演」 總統府喊話：理性自制、勿當麻煩製造者 更多民視新聞報導中國圍台軍演…陳慕義「1句話」戳中死穴！點名這群人：你們領回去蔣萬安赴中大談「科技治理」 張雅琳轟避談小紅書：難道只是傳聲筒？國會僵局持續 公督盟公布立院年度代表字「毀」民視影音 ・ 17 小時前 ・ 6
台灣是否禁航？共軍突宣布圍台軍演 陳世凱表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2025年末在即，台北市長蔣萬安昨（28）日也剛從上海「雙城論壇」返台，但中國解放軍東部戰區今（29）日上午卻無預警宣布，今日起要在台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部進行「正義使命-2025」演習，形同圍台軍演，消息一出受到各界關注。對此，交通部長陳世凱受訪就是否禁航一事也表態了！中國「圍台軍演」今日再添一例，解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。施毅宣稱，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。「這是對『台獨』分裂勢力和外部幹涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。對此，陳世凱今日前往立法院交通委員會報告並備詢前，就媒體詢問是否會因應圍台軍演是否禁航一事，陳世凱則回應「我們都有掌握，也都還在評估影響」。原文出處：快新聞／台灣是否禁航？共軍突宣布圍台軍演 陳世凱表態了 更多民視新聞報導中國對台發動5大威脅 賴清德批在野黨一中同表：以身為中國人為榮以色列正式承認索馬利蘭！矢板明夫曝對台「極重要訊號」印太局勢亂源！中國宣布「正義使命-2025」圍台軍演 演練要港要域封控民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
又來！中共再以「環台軍演」恫嚇 府喊話：籲北京自制
[Newtalk新聞] 有關中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習，總統府發言人郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。 在上海舉辦「雙城落幕」甫落幕，中國解放軍東部戰區宣告，29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋：台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。 解放軍東部戰區表示，29日解放軍東部戰區組織軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊。 對此，郭雅慧表示，新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 3