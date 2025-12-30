快訊／中共圍台軍演「實彈射擊」！解放軍嗆：正義之錘，封港斷線

大陸中心／彭淇昀報導

根據《央視新聞》報導指出，中共東部戰區將在台灣周邊展開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。並於12月30日8時至18時在台灣周邊海、空域進行重要軍事演行並組織實彈射擊。

中共解放軍嗆聲「正義之錘，封港斷線」。（圖／翻攝自東部戰區）

東部戰區從昨（29）日開始，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東等區域，開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。

重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。更直言「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，在示意圖中的海域與空域，進行重要軍事演行並組織實彈射擊。（圖／翻攝自央視微博）

根據解放軍東部戰區最新通報，今日演習項目為《正義之錘，封港斷線》，除了在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊外，目標是達到封鎖台灣進出海空港口，以及進出補給線，企圖製造完全封鎖台灣的印象。

根據央視最新消息指出，中共東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台灣南北兩端相關海域，開展同證識別、警告離突、模擬打擊，以及對海潛擊、防空軍演練等學科。

此外，央視發布新聞指出，中國人民解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，在示意圖中的海域與空域，進行重要軍事演行並組織實彈射擊。

