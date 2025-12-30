快訊／中共實彈近逼台灣？ 國防部證實：北部外海24浬線周邊





國防部於今（30）日表示，自上午9時起，中國共軍福建地區遠火部隊在劃設的北部目標區進行實彈射擊，落彈範圍散布在我國24浬線周邊。國軍隨即啟動聯合兵力及火力系統，嚴密追蹤監控，共同應對可能威脅。國防部長顧立雄直言，中共的舉動高度挑釁，不僅破壞區域和平穩定，也對運輸船隻、貿易活動及飛行航線造成安全風險。

顧立雄親督聯合作戰 指揮中心掌握全程

國防部指出，實彈射擊期間，顧立雄部長與重要幹部全程在聯合作戰指揮中心掌握演習狀況，同步了解我偵察、雷達與防空部隊的戰備情況。顧部長對各級部隊行動迅速、有條不紊的應處表達高度肯定。國防部長顧立雄，中共解放軍的舉動高度挑釁，不僅破壞區域和平穩定，也對運輸船隻、貿易活動及飛行航線造成安全風險。國軍將遵循總統指示，保持冷靜沉著，守護國家安全與民主自由。

共軍演習範圍涵蓋台灣周邊海空域

顧立雄表示，共軍東部戰區自昨日起，已動員陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈演習，涵蓋台灣週邊海空域。他指出，這種違反國際規範的軍事手段，意在以複合式軍事與非軍事行動，消耗我戰力並進行認知作戰，同時在台灣社會製造對立與矛盾。

國防部呼籲官兵堅守崗位 強化戰略應對

顧立雄勉勵全軍官兵，作為國防安全守護者，必須全力承擔責任，持續針對敵情威脅完善應對措施。他並呼籲各級單位展開全面戰略傳播，適時向國人說明情勢，增進認知防禦能力，確保國防安全，有效嚇阻敵人。

（封面圖／東森新聞）

