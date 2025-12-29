快訊》中共對台「正義使命-2025」軍演 國防部最新回應

中華民國國防部。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中共東部戰區今（29）日宣布於台灣周邊海空域實施軍事演習，國防部隨即發表聲明指出，中共近期持續在台海及印太區域進行各式軍事侵擾與認知作戰，已明顯升高區域緊張情勢，相關行徑屬於「窮兵黷武、倒果為因」，是破壞區域和平穩定的根源。

中共今日突襲式宣布針對台灣舉行環島軍演，名為「正義使命-2025」，演訓範圍包含台灣本島的東南西北。東部戰區新聞發言人施毅更稱，「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

國防部表示，對於中共此類不理性挑釁行為，已嚴正表達譴責，並即刻成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，派遣適切兵力應對，執行必要的備戰與應處作為，以實際行動守護民主自由與國家安全。

國防部強調，捍衛民主自由並非挑釁，中華民國的存在更不是任何勢力破壞區域現狀的藉口。中共針對台灣進行的軍事演訓，反而再次凸顯其侵略本質，是當前區域和平穩定的最大威脅，也印證我國必須持續強化防衛韌性與整體嚇阻能力。

國防部重申，「以實力謀和平」才是真正的和平之道。面對中共不斷升高的軍事壓力，國軍將秉持「料敵從寬」原則，既不輕忽敵情，也不妄自菲薄，全體官兵將保持高度警戒、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，確保國家主權與人民安全。

