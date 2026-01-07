快訊／中和公寓氣爆！屋主意識不清送醫 現場發現瓦斯鋼瓶

新北市中和一間公寓今（7）日凌晨發生氣爆。（圖／東森新聞）





新北市中和一間公寓今（7）日凌晨發生氣爆，巨大爆炸聲響嚇壞鄰居，消防人員在屋內發現一瓶瓦斯鋼瓶有燃燒痕跡，屋主意識不清緊急送醫搶救。

巷弄內聚集大批消防人員。只見路面滿地都是碎玻璃，瓦斯桶上還有大片的焦黑痕跡，上方公寓民宅內還時不時飄出煙霧。位在新北中和景新街265巷，7號凌晨兩點多發生氣爆意外。

附近民眾：「爆炸砰(的聲音)，我不太確定，我以為是什麼東西倒下來。」

附近民眾全都被這巨大聲響給嚇醒，爆炸點 疑似就在公寓三樓，消防趕抵現場救援，緊急疏散所有住戶，並從屋內救出一名年約57歲的男子，但當時他已經意識不清，被緊急送往醫院搶救。

新北市消防局第七大隊組長郭燿鴻：「我們消防人員到場，已經發現有大量濃煙冒出，地上都有爆裂痕跡。」

鄰居表示，男子先前與兒子同住，後來兒子搬到高雄後便一個人獨居，詳細氣爆原因，還有待火調人員調查釐清。

