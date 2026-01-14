快訊／中和轎車詭停路邊驚見女屍 「31歲女陳屍駕駛座」嚇壞路人

社會中心／新北報導

員山路一帶有一輛自小客車停放路邊許久，車內駕駛疑似身體不適、叫喚無反應，警破門後發現一名女子陳屍駕駛座。(圖/翻攝畫面)

新北市中和區今（14）日下午驚傳一起命案！中和分局警方接獲民眾報案，指稱員山路一帶有一輛自小客車停放路邊許久，車內駕駛疑似身體不適、叫喚無反應，急需救護。警方與救護人員火速趕抵現場，上前查看時卻發現駕駛座上的女子已無呼吸心跳，明顯死亡。

據了解，死者為31歲的曾姓女子。中和分局員山派出所於今日下午4時許接獲通報後，立即派遣線上警力趕赴現場處理。員警抵達後發現曾女倒臥在駕駛座上，經確認已無生命跡象，隨即拉起封鎖線，並通知鑑識小組到場進行採證。

車輛外觀完整無損，車門窗緊閉，車內亦無打鬥痕跡或外力入侵跡象。(圖/翻攝畫面)

警方初步勘驗現場，車輛外觀完整無損，車門窗緊閉，車內亦無打鬥痕跡或外力入侵跡象，初步排除他殺嫌疑。目前警方已聯繫曾女家屬到場協助調查，並依規定製作筆錄，後續將報請新北地檢署檢察官進行相驗，以釐清確切死因。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

