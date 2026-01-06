快訊／中和400坪鐵皮倉庫突竄火 疑有民眾受困出動消防機器人搜救中

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者莊淇鈞／新北報導

鐵皮倉庫竄出大火。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區民享街內的鐵皮倉庫，今天（6日）上午7時48分許，不明原因竄出濃煙及大火，遠遠即可見濃烈黑煙，新北市消防局獲報，派遣45車、85人到場搶救，初步了解，初估燃燒面積約400平方公尺，火勢雖然已經控制，但傳出疑似有民眾受困倉庫內，目前已出動消防機器人進入火場射水進行人命搜救，詳細起火原因仍待釐清。

出動消防機器人準備進入火場。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北市消防局提醒，用路人經過時繞道，並建議鄰近區域民眾暫時緊閉居家門窗，外出務必佩戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適。

更多三立新聞網報導

樹林惡火3人枉死 家屬痛批起火鋰電工廠老闆惡劣神隱

樹林工廠惡火！僅1步的距離沒逃出 母緊抱6月大女嬰1家3口葬身火窟

樹林工廠暗夜竄大火燃燒400坪 2大1小失聯搜救中

新北警破獲首間假車牌工廠 生產線一條龍高仿還能客製化

