快訊／中國再出招！共同社：中國停止進口日本水產品

國際中心／陳慈鈴報導

中日外交關係變化，受到國際受矚目。（示意圖／pexels）

日本首相高市早苗日前於國會答詢時對「台灣有事」表態，力挺台灣，旋即被中國駐大阪總領事薛劍嗆聲斬首，此舉讓中日外交關係，出現前所未有的影響。稍早， 《共同社》最新消息指出，中國已向日本政府通報「暫停進口日本水產品」。

薛劍先前發文嗆聲高市早苗：「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」。雖然如今貼文已經刪除，仍對中日外交關係造成嚴重影響。中國先是採取一連串報復措施，不僅發布旅遊警示，呼籲公民暫時勿前往日本，還於17日起連續3天在黃海中部實施實彈射擊，及18日至25日，一連8天在黃海南部部分海域進行實彈射擊等。

中日關係持續受到國際關注，韓媒《朝鮮日報》指出，這起爭端讓中日建交53年以來的關係跌至谷底，並分析原因與「習近平的面子問題」有關。由於習近平10月底才與高市早苗會面，中國之後也宣布恢復日本水產品進口、延長日本人赴中短期免簽，被視為主動示好。但高市早苗卻高調談及台灣問題，被看作是在「賞臉後反咬一口」，北京因此必須做出強硬回應。《讀賣新聞》指出，中國判斷高市「絕不可能收回言論」，因此趁機「一次性強力施壓」，阻止日方未來再觸碰台灣議題。

