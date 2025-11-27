快訊／中國再爆重大事故！昆明火車站「列車撞施工人員」 釀11死、2傷
大陸中心／黃韻璇報導
香港新界大埔「宏福苑」26日大火釀44死，才引發震驚。今（27）日中國再爆出重大事故，據中國官媒《央視新聞》報導，27日凌晨，中國昆明鎮洛羊鎮火車站內，一輛正在檢測設備的「試驗列車」，通過站內時撞上進入線路的施工人員，造成11人死亡、2人受傷。
「昆明火車站」27日中午於官方微博公布整起事件經過，透露11月27日凌晨，「55537次試驗列車」進行設備檢測，在正常通過昆明洛羊鎮站內曲線處時，與進入線路的施工作業人員發生碰撞，造成11人死亡、2人受傷。
昆明火車站表示，事故發生後，鐵路部門立即啟動緊急應變計畫，與地方政府共同組織進行人員救治與緊急救援工作。目前，該站運輸秩序已恢復正常，傷者救治及相關善後工作正有序展開，事故詳細原因正在調查中。
昆明火車站強調，鐵路部門對罹難者表示沉痛哀悼，對罹難者和傷者家屬表示深切慰問。後續，將依法依規對相關責任人實施問責，並深入吸取事故教訓，全力確保鐵路運輸安全穩定。
