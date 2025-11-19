快訊／中國單方面喊卡！日產牛肉「重回中市場」無望

國際中心／張尚辰報導

中國疑似單方面決定中止日本牛肉進口的相關協議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中國自2001年起禁止日本牛肉進口，原本今年雙方已著手商議重啟進口事宜，不料，今（19）日卻傳出中國方面已單方面中止相關協議，日本牛肉重返中國市場的計畫恐再度受挫。

根據《共同社》報導，有多名日本政府相關人士透露，中國目前單方面決定中止日本牛肉進口的相關協議。

事實上，日本2001年因爆發俗稱「狂牛症」的牛腦海綿狀病變，中國方面自同年9月份開始禁止日本牛肉進口，事後，兩國也於2019年針對日本牛肉重啟外銷中國一事進行協商，並簽署「日中動物衛生檢疫協定」，但協議遲遲無法生效，直到如今又傳出中國單方面中止協議的消息，導致日本牛肉重返中國市場的計畫再度擱置。

