快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會

記者陳思妤／台北報導

國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會（圖／翻攝畫面）

中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。

中國解放軍福建地區遠火部隊今上午9時起針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線週邊。國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

國防部說明，共軍實彈射擊期間，顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握，並了解我偵照、雷情、防空等相關部隊戰備狀況。對於各級行動迅捷、有條不紊的應處措施，表達高度肯定。

顧立雄指出，共軍東部戰區昨日起動員其陸、海、空軍及火箭軍兵力，實施針對性實彈軍演，範圍涵蓋台灣週邊海空域。此種無視國際規範，逕以軍事手段恫嚇威脅的手法，顯然是意圖以複合式軍事、非軍事手段，達到認知作戰、消耗我戰力的目標；並透過分化團結的方式，在台灣社會製造對立與矛盾。

國防部稍早也宣布，將在傍晚5時30分舉行臨時記者會，主題為「國軍針對中共實彈軍演應處作為」說明。

