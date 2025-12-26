快訊／中國外交部公布美國對台軍售「反制措施」 安杜里爾創辦人拉奇遭列清單

2025年12月6日，美國國防新創「安杜里爾」創辦人拉奇，參加矽谷的「雷根國家防衛論壇」。路透社



美國川普政府17日宣布歷來最大規模之一的對台軍售案，引發中國不滿。中國外交部26日宣布，對「參與武裝台灣」的美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施。

中國外交部官網26日刊出「關於對美國軍工相關企業及高階主管採取反制措施的決定」聲明，稱「美國近日宣布向中國台灣地區大規模出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

聲明表示依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對美國軍工相關企業及高階主管採取反制措施。

遭列入反制措施清單的企業及個人包括諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）等20家企業，以及國防新創安杜里爾（Anduril）創辦人拉奇（Palmer Luckey）等10名高階主管。

聲明表示，針對反制企業將凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止與中國組織合作；針對個人，則凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與反制對象進行有關交易、合作等活動，對反制對象不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

中國外交部發言人林劍在答記者問中表示：「我要再次強調，台灣問題是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。任何國家、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

林劍也表示，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，停止武裝台灣的危險行徑，停止破壞台海和平穩定，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中國將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

