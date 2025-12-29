快訊／中國解放軍今起圍台軍演！國防部16:30開臨時記者會

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍今起圍台軍演，國防部今天16:30將開臨時記者會（圖／翻攝畫面）

中國解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部稍早宣布，下午4時30分將對中國軍演應處作為舉行臨時記者會說明。

解放軍東部戰區宣布，今起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

東部戰區還嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

國防部表示，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈譴責，已成立應變中心並派遣適切兵力應對，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，「也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力」。

稍早國防部也宣布，將在下午4時30分召開臨時記者會，說明「國軍針對中共實彈軍演應處作為」。

