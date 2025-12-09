快訊／中國、俄羅斯派出11架軍機 闖入南韓防空識別區

俄羅斯與中國軍機，擅闖南韓防空識別區。圖為中國軍機示意圖，與本事件無關。美聯社資料照



據南韓媒體今天（12/9）報導，南韓聯合參謀本部宣布，今天上午10時，中國與俄羅斯共計派出11架軍機，闖入南韓防空識別區。依照國際慣例，進入他國防空識別區，應該事先通報。

據韓聯社、《朝鮮日報》等多家韓媒報導，南韓聯合參謀本部今天傳送訊息，通知國內各家韓媒，今天上午10時起，7架俄羅斯軍機與4架中國軍機，進入東海與南海的南韓防空識別區（KADIZ），目前已經離開。

南韓聯合參謀本部強調：「我國領空並未遭到侵犯。」

防空識別區與領空不同，是為了防止領空遭入侵，而設置的區域，能夠及早辨識航空器的資訊，依照國際慣例，進入他國防空識別區之前，應該事先通報飛行計畫與位置等資訊。

去年11月，6架俄國軍機與5架中國軍機，也以「聯合空中戰略巡邏」為理由，進入南韓的防空識別區，當時南韓出動軍機應對。

