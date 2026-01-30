快訊／中國「有條件」放行輝達H200晶片銷中 DeepSeek獲准採購

輝達位於台北內科的分公司及研發中心。路透社



路透社30日獨家報導，中國已「有條件」的放行輝達H200晶片銷往中國。兩名知情人士透露，北京當局已批准該國頂尖人工智慧新創公司DeepSeek（深度求索）購買輝達（Nvidia）的H200人工智慧晶片，但相關監管條件仍在最後敲定階段。

此前路透28日曾報導，中國科技公司字節跳動、阿里巴巴及騰訊已獲准購買總計超過40萬顆的H200晶片。

輝達執行長黃仁勳29日抵達台灣後向記者表示，尚未收到這類訊息，並表示希望中國政府能批准H200的銷售。他補充，相信中國仍在敲定許可證。

輝達未回應有關DeepSeek獲批的置評請求。

