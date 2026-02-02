快訊／中壢爆警匪追逐！嫌犯逆向衝撞員警

社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導因為吃醋爆發衝突還亮槍！昨晚（30日）新北市新莊，一名女子在熱炒店舉辦尾牙，邀請了不是公司員工的男子，沒想到被男子的老婆知道後，認為兩人有曖昧，因此衝到現場，先是爆發口角跟推擠衝突，隨後又撂兒子來助陣。兒子真帶著兩名朋友到場，手握空氣槍揮舞恐嚇，當場被警方帶回法辦。晚間熱炒店外，一大群民眾喝得醉醺醺，看到警方到場，立刻往激動地往員警身上擠。男子著急想跟警方說發生什麼事，不停往前衝，就怕衝突再擴大，員警立刻噴辣椒水，把雙方隔開。但真正鬧事的，是三名蹲在一旁的男子，警方還在他們身上搜出空氣槍。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）附近民眾：「之前還有開槍，他們主要是酒攤啊，很大聲這樣子，打架就不用講（很多）。」民視記者王毓珺：「鬧事的地點就在這間熱炒店，最近是歲末尾牙旺季，不少人都會喝得比較多，因此也更容易因為酒醉發生糾紛。」事情發生在30號深夜11點多，新北市新莊區中華路二段上，還原事發經過，33歲的顏姓女子，在店內舉辦尾牙餐敘，還邀請了不是員工的60歲陳姓男子，被陳姓男子的老婆知道後，認為雙方有曖昧，一氣之下衝到現場，爆發口角推擠，隨後更撂兒子前來助陣。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）19歲的翁姓兒子，開車載著兩名少年到場，為了助威，甚至還亮出空氣槍揮舞恐嚇。新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「立即逮捕持空氣槍恐嚇之3名犯嫌，詢後依恐嚇及恐嚇公眾罪嫌，移請臺灣新北地方檢察署偵辦。」感情中互相信任還是很重要，否則因為一時吃醋，不僅毀了別人的尾牙，還害兒子進警局，實在得不償失。原文出處：老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣 更多民視新聞報導吃尾牙搭上線！已婚工程師帶女同事上摩鐵 還被慫恿：不然離婚只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦只差一頂安全帽！騎士拒檢失控撞人 500元罰單瞬間「變7個月徒刑」

