快訊／中壢男凌晨偷襲派出所！投擲汽油彈引燃火勢

褚姓男子（左）在派出所旁丟汽油彈。（圖／東森新聞）





張文無差別攻擊事件造成人心惶惶，也出現不少模仿犯，今（29）日中壢就有一名34歲褚姓男子，朝派出所空地丟擲汽油彈，所幸只有微小火勢，未釀大禍，警方也在2小時內迅速逮人，依公共危險罪帶回偵辦。

中壢警分局普仁派出所指出，今日凌晨1時20分接獲通報，指派出所周圍有火警發生，立刻派員前往查看。循線追查到34歲的褚姓男子，他持裝有汽油之玻璃米酒瓶，點燃後往派出所旁空地投擲，但火勢微小即滅。

褚男扔擲汽油彈。（圖／東森新聞）

警方於2小時內在租屋處找到褚男，並帶回調查，初步調查褚嫌對失序坦承不諱，警詢後依公共危險罪嫌依法偵辦，並建請檢察官羈押，預防再犯。

褚男被壓制帶走。（圖／東森新聞）

中壢警分局長林鼎泰強調，任何涉及縱火、危害公共安全之行為，警方均將嚴正以對、迅速查辦，絕不寬貸；另呼籲民眾如發現可疑危險行為，應即時通報警方，共同維護社會治安與公共安全。

