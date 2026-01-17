快訊／中天主播「馬德」涉國安法被羈押禁見！社群炸鍋：被查水表了？

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

高雄橋頭地檢署昨（16）日北上前往中天知名主播將綽號「馬德」的知名主播林宸佑台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，法院稍早裁定收押禁見，相關案情與涉案細節，橋頭地檢署目前尚未對外說明，後續仍有待檢方進一步釐清。消息一出網路輿論瞬間炸鍋。

林宸佑遭羈押禁見（圖／林宸佑臉書）

消息曝光後，林宸佑的社群平台迅速遭到網友攻佔，目前版面停留在15日，只見他開心PO出站在台東台鐵月台的照片：「懷念在台東的悠閒了

偶爾慢下腳步，真的是對的。」下方留言則遭到聞訊而來的網友攻佔，留言反應明顯兩極。部分留言嘲諷「領中共紅錢領太爽」、「收紅錢被抓走囉」、「圍觀賣國記者被抓，普天同慶」；也有人替林宸佑打氣，直言「加油馬德」、「用國安法太扯了吧」、「被查水表了」、「東廠毫無下限」，質疑辦案尺度與正當性。另有不少網友選擇觀望，留言詢問「真的被收押？」、「到底為什麼被抓」，相關討論仍持續延燒。

