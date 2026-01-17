快訊》中天記者林宸佑涉違反國安法遭羈押禁見

中天電視台林宸佑17日卻傳出收受中國錢財，涉嫌違反國安法，遭到橋頭地檢署調查搜索，確定知羈押禁見。（圖片來源／中天新聞網站）

東森新聞17日報導，橋頭地檢署今天上午指揮高雄市調處，前往中天電視記者，綽號馬德的林宸佑家中將他拘提，帶回高雄偵訊。檢察官偵訊後聲押，法官開庭後已裁定將林宸佑羈押禁見。

中天電視台林宸佑播以犀利提問爆紅，17日卻傳出收受中國錢財，涉嫌違反國安法，遭到橋頭地檢署調查搜索，今（17）日確定知羈押禁見。林宸佑曾因與立委賴品妤發生推擠爆紅，被指責惡意提問、作假新聞；2024年因選罷法與民進黨多名立委發生衝突，被號稱「中天追問哥」。

中天追問哥，涉國安法遭羈押禁見

目前林宸佑在中天還有多項主持節目，日常也會在社群帳號分享生活，追蹤者破萬人。如今卻爆出涉入國安危機，檢警今日也前往其北部住家進行搜索，詳細情形還有待進一步釐清。

網紅「邏輯思考x有一說一」9月13日才在Youtube發布一部名為「全台最稱職的記者．馬德/林宸佑」的影片，影片主張探討媒體第四權的重要性。「邏輯思考x有一說一」稱讚馬德利用犀利的提問，來幫助台灣人民給政治人物壓力，也讓人民看見政治人物的真相，並分享馬德犀利提問問倒民進黨團召柯建銘、綠委林月琴、以及內政部長劉世芳的影片片段。沒想到這個「全台最稱職的記者．馬德/林宸佑」涉嫌國安法被法院判收押。

疑似推倒賴品妤．號稱全台最稱職的記者

過去林宸佑曾有爭議事件，2023年8月中天記者林宸佑疑似追逐推擠賴品妤使其跌倒，後者上網抱怨被記者騷擾，中天 YT 電視台提告「妨礙名譽」，檢察官調查之後，覺得賴品妤也沒說錯什麼，全案已不起訴作結。身為被紅媒旺中集團濫訴的過來人，台灣基進黨想問「你們被法院認證是紅媒，記者害人跌倒還反告受害者，這種電視台憑什麼想恢復上架？」

2024年7月中時狀告台灣基進「妨礙名譽」上訴才敗訴，2024年8月告賴品妤又不起訴，台灣基進黨抨擊，「我們必須提醒：一個媒體的名譽不是用告人告出來的，你們要先有名譽才能被妨礙。比起一天到晚濫訴，先想想自己為什麼這麼討人厭吧。」

(原始連結)





