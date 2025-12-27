快訊／中山男拒檢「情緒不穩」狂奔衝進誠品 遭警壓制帶回

中山商圈再傳有民眾情緒不穩大鬧。（圖／翻攝自Google Map）





日前北車及中山商圈發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，讓社會氣氛相當不安。今（27）日中山商圈再傳出有男子行為異常，面對警方盤查竟脫序衝進誠品，最終遭警方壓制，帶返派出所偵辦。

一名網友於社群平台Threads發文表示，今日在中山商圈逛街時，目擊一名男子站在馬路分隔島上，當時警方上前示意請他盡快通過馬路，並打算進一步詢問。不料該名男子突然拔腿狂奔，直接衝進中山誠品商場內。

員警擔心該名男子情緒不穩，可能有安全疑慮或攜帶違禁物品，隨即追上前攔查。過程中男子出現掙扎、反抗行為，雙方一度發生推擠，警方將其壓制在地後進行檢查，並未發現違禁物品。

警方指出，該名男子在攔查過程中有推擠、妨礙員警執行公務的情形，已依涉嫌妨礙公務將其帶返派出所進一步偵辦。整起事件發生後約5分鐘，男子即遭上銬帶離現場，現場秩序隨後恢復正常。警方也呼籲，若民眾發現行為異常或情緒不穩人士，應保持距離並通報警方，共同維護公共安全。

